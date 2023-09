Potsdam -In einem Potsdamer Waldstück haben Munitionsexperten mehrere Fliegerbomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die fünf Blindgänger russischer und amerikanischer Bauart am kommenden Mittwoch entschärft und 15 Granaten noch am Fundort gesprengt werden.

Hierfür muss die Bahnstrecke der Linie RB21 zwischen Potsdam-Golm und dem Flughafen Schönefeld unterbrochen werden. Mit weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen wird nicht gerechnet.

Der Sperrkreis im Radius von 1000 Metern um die Fundorte befindet sich im Wildpark und endet an der B1. Die Bundesstraße selbst bleibt offen. Anwohner sind nicht betroffen.

Die Weltkriegsmunition wurde durch systematisches Absuchen entdeckt, das vom Landesbetrieb Forst in Auftrag gegeben wurde. Mehr als 220 Einsatzkräfte der Landeshauptstadt, der Feuerwehr und der Polizei werden am Mittwoch im Einsatz sein, um den Sperrkreis abzusichern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es sind die Bomben 175 bis 179, die nach 1990 in der Brandenburger Landeshauptstadt unschädlich gemacht werden. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: