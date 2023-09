Frankfurt -Die Bundesliga-Saison steht kurz vor dem Start. Eigentlich ein Grund zur Freude für Fußball-Fans. Doch im deutschen Fußball haben sich zwei Fronten zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den – teilweise gewaltbereiten – Fan-Gruppen gebildet. Am Montag geriet die Lage im Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC außer Kontrolle, seitdem scheint die Debatte über Pyrotechnik, Stadionverbote und Gewalt neu begonnen zu haben. Nun kommt der DFB-Präsident Reinhard Grindel den Ultras entgegen: Die von den Fans viel kritiserten Kollektivstrafen sollen ausgesetzt werden.

Zentraler Streitpunkt

Der DFB werde seinem Kontrollausschuss empfehlen, „bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist“. Gemeint sind etwa Blocksperren, Teilausschlüsse oder Geisterspiele. Grindel und der DFB bringen mit diesem Anstoß Bewegung in einen festgefahrenen Streit.

Die Kollektivstrafen sind für die Ultras zentraler Streitpunkt in der Auseinandersetzung mit dem DFB. Fan-Vereinigungen sprechen von einer Spirale der Bestrafungen durch den Verband. Die Strafen träfen zu oft ganze Fan-Gruppen und nicht allein die Randalierer.

Die Vorstöße des DFB-Präsidenten Grindel sind als Versuche zu werten, mit den schwer zugänglichen Ultra-Gruppen überhaupt ins Gespräch zu kommen. „Es ist Zeit zum Umdenken“, schrieb der DFB-Präsident in seiner Erklärung. „Wir wollen ein Zeichen setzen, um gemeinsam in den Dialog einzutreten.“ Der DFB fordert umgekehrt aber auch: „Verzicht auf Gewalt.“

Grindel lud Ultra-Vertreter ein, sich endlich mit dem DFB, seiner Arbeitsgruppe Fankulturen sowie anderen Fan-Organisationen an einen Tisch zu setzen. „Wir müssen Vertrauen aufbauen, Missverständnisse ausräumen und gemeinsam klare Linien und Grenzen festlegen“, sagte er. „Wir wollen gemeinsam erörtern, was wir zum Erhalt und zur Verbesserung der Fankultur in unseren Stadien tun können.“

Für diesen Vorstoß erhielt Grindel sofort die Zustimmung vom Sportgericht, der Deutschen Fußball Liga (DFL). Auch Michael Gabriel, der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) in Deutschland.

Werner Spinner, der Präsident des 1. FC Köln, sagte dazu: „Ich begrüße den Schritt von Herrn Grindel ausdrücklich und schließe mich der Unterstützung an, die die Deutsche Fußball-Liga dem Vorstoß gibt. Es war dringend an der Zeit, dass der DFB insbesondere seine Praxis der kollektiven Bestrafung von Fan-Fehlverhalten überdenkt. Ich warne auch davor, das Gelingen des Dialogs, zu dem es keine Alternative gibt, als selbstverständlich anzunehmen. Bis zu einer gemeinsamen Basis ist es noch ein weiter Weg, Gespräche sollten auf allen Seiten ehrlich geführt werden.“ (mit sid, dpa)