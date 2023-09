Die Krise des Hamburger SV spitzt sich weiter zu. Beim deutschen Rekordmeister setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage. Während der FC Bayern München einsam an der Ligaspitze thront, rutscht der Bundesliga-Dino immer tiefer in den Tabellenkeller. Auch Mainz ging am Freitag gegen den FC Schalke 04 leer aus. Die bisherigen Ergebnisse des 26. Bundesliga-Spieltags im Überblick:

FC Bayern – Hamburger SV 6:0 (3:0)

Große Enttäuschung beim HSV. In München war der Bundesligist chancenlos. AP

Schützenfest zum Warmlaufen für die Königsklasse: Der FC Bayern hatte vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Besiktas Istanbul leichtes Spiel mit einem verängstigten Hamburger SV und siegte ohne jede Mühe mit 6:0 (3:0). Der einmal mehr wie ein Absteiger auftretende HSV ist einen weiteren Schritt näher an der 2. Liga. Die Münchner können dagegen schon am kommenden Spieltag ihren 28. Meistertitel perfekt machen.

Das Unheil für den bedauernswerten und seit 13 Bundesliga-Spielen sieglosen HSV nahm in der 8. Minute mit dem Führungstreffer von Franck Ribery seinen Lauf. Kurz darauf nutzte Robert Lewandowski (12.) seinen Freiraum zum 2:0 für die in der möglichen Bestbesetzung spielende Elf von Trainer Jupp Heynckes. In der 19. Minute war Lewandowski wieder an der Reihe. Arjen Robben (55.) traf dann noch zum ersten Mal in der Rückrunde. Nach dem zweiten Tor von Ribery (81.) verschoss Lewandowski (86.) erst einen Foulelfmeter, um kurz darauf doch noch einen Strafstoß zu verwandeln (90.).

Hertha BSC – SC Freiburg 0:0 (0:0)

Nils Petersen (l.) und Berlins Peter Pekarik im Zweikampf um den Ball. Bongarts/Getty Images

Hertha BSC hat erneut eine große Chance verpasst, sich entscheidend von den Abstiegsplätzen der Fußball-Bundesliga abzusetzen. Die Berliner kamen im Heimspiel gegen den SC Freiburg nur zu einem 0:0 und müssen angesichts sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang den Blick weiter nach unten richten.Erneut lag das Problem der Hertha, die weiter auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr wartet, in der Offensive. Der Hauptstadtklub ist seit vier Spielen torlos. Die Freiburger hatten in der Abwehrarbeit nur wenig Mühe und entführten verdient einen Punkt aus dem Olympiastadion.

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:0 (3:0)

Jeffrey Bruma (unten) grätscht zum Ball. Bongarts/Getty Images

Bruno Labbadia muss auch nach drei Anläufen weiter auf seinen ersten Sieg als Trainer des VfL Wolfsburg warten. Die abstiegsgefährdeten Niedersachsen unterlagen am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim 0:3 (0:1) und wurden dabei phasenweise vorgeführt. Damit bleibt der VfL punktgleich mit dem FSV Mainz 05, der auf dem Relegationsplatz liegt.Nico Schulz (18.), Serge Gnabry (77.) und ein Eigentor von Josuha Guilavogui (80.) besiegelten die Pleite der Wolfsburger, die nur einen Dreier in den zurückliegenden zwölf Partien geholt haben. Es ist das erste Mal, dass Labbadia in den ersten drei Spielen bei einem Klub ohne Sieg geblieben ist.

Hannover 96 – FC Augsburg 1:3 (0:2)

Gojko Kacar (r.) feiert seinen Treffer gegen Hannover 96. Bongarts/Getty Images

Aufatmen in Augsburg: Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg hat das Team von Trainer Manuel Baum bei Hannover 96 mit 3:1 (2:1) gewonnen und damit den Klassenerhalt nahezu perfekt gemacht. Michael Gregoritsch (26./83.) und Gojko Kacar (45.+2) bescherten dem FCA am 26. Spieltag den neunten Saisonsieg, durch den der Klub nun schon zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang hat.Aufsteiger Hannover kassierte in einem vor allem in der ersten Hälfte munteren Spiel trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Salif Sane (37.) die dritte Niederlage in Serie, das Team von Trainer Andre Breitenreiter verweilt aber trotzdem im gesicherten Mittelfeld. Außerdem benahmen sich die Ultra-Fans bei den Niedersachsen diesmal nicht wie zuletzt daneben.

FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Der Mainzer Karim Onisiwo (r.) greift sich nach einer vergebenen Chance neben Schalkes Torwart Ralf Fährmann an den Kopf. dpa

Bereits am Freitag hatte der FC Schalke 04 trotz einer spielerisch erneut dürftigen Vorstellung den nächsten wichtigen Dreier im Rennen um die Champions League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco kam beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 dank eines Treffers von Daniel Caligiuri (55.) zu einem glücklichen 1:0 (0:0) und festigte durch den vierten Sieg nacheinander Tabellenplatz zwei. Die zumindest kämpferisch überzeugenden Mainzer verpassten dagegen angesichts der bereits sechsten Heimpleite der Saison den vorübergehenden Sprung ans rettende Ufer. (dpa/sid)