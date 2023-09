Berlin/Dortmund -Borussia Dortmund hat dank Paco Alcacer im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen Big Point gelandet. Auch ohne den werdenden Vater Marco Reus besiegte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre den VfL Wolfsburg durch zwei späte Tore des Spaniers mit 2:0 (0:0) und geht damit als Spitzenreiter und mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern München ins Topspiel in der kommenden Woche beim deutschen Rekordmeister.

Die Bayern kamen beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus. Kurz vor dem Ende vergab der Rekordmeister noch mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten. Vier Tage vor dem DFB-Pokalviertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim offenbarte der deutsche Rekordmeister am Samstag ohne den angeschlagenen Kapitän Manuel Neuer im Tor defensiv ungewohnte Schwächen und präsentierte sich alles andere als bereit für das Duell mit Dortmund am kommenden Samstag.

Reus könnte dann wieder mitwirken. Er informierte seinen Klub am Samstagmorgen darüber, dass bei seiner Freundin Scarlett die Wehen eingesetzt haben. „Gerade beim ersten Kind gibt es noch Sachen, die noch wichtiger sind als Fußball. Wir müssen es auch ohne Marco schaffen, das haben wir in der Vergangenheit auch schon geschafft“, sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky vor dem Anpfiff.

Der Tabellen-Vierte Borussia Mönchengladbach droht nach dem 1:3 (0:3) bei Fortuna Düsseldorf aus den Champions-League-Rängen zu fallen. Eintracht Frankfurt kann am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart vorbeiziehen. Der zweimal erfolgreiche Rouwen Hennings (6./16.) und Kevin Stöger (12.) machten im Derby früh alles klar, Denis Zakaria (83.) verkürzte nur noch.

Nürnberg beendet Negativserie

Der bisherige Tabellenletzte 1. FC Nürnberg beendete mit dem 3:0 (0:0) gegen den FC Augsburg eine lange Negativserie von 20 Spielen ohne Sieg. Mikael Ishak (52.), Matheus Pereira (88.) und Eduard Löwen (90.+1) sorgten dafür, dass die Franken neue Hoffnung im Abstiegskampf haben. Augsburg kassierte dagegen einen Rückschlag.

Werder Bremen schob sich durch das 3:1 (2:0) über den FSV Mainz 05 auf einen Europa-League-Rang. Milot Rashica (3.) und der weiter in Topform agierende Max Kruse (36./63.) mit einem Doppelpack trafen bei einem Gegentor von Robin Quaison (52.).



Vor allem der seit Wochen auftrumpfende Kruse (2.v.l.) machte da weiter, wo er beim 3:1-Erfolg in Leverkusen aufgehört hatte. Bongarts/Getty Images

Mit einer furiosen Leistung hat RB Leipzig im Ost-Duell Hertha BSC demontiert, den ersten Heimsieg in der Bundesliga in diesem Jahr gefeiert und seine Champions-League-Ambitionen beeindruckend untermauert. Die Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick schoss am Samstag den Hauptstadtclub mit 5:0 (2:0) aus der Red Bull Arena.



Angeführt von den überragenden Yussuf Poulsen, der allein drei Tore (27. Minute/56./62.) erzielte, und Emil Forsberg (17.) festigten die Leipziger Fußballer den dritten Tabellenplatz. Vor 41 939 Zuschauern krönte Winter-Neuzugang Amadou Haidara (64.) den Gala-Auftritt der Hausherren, die nun fünf Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach auf Rang vier haben. Am Sonntag könnte allerdings Eintracht Frankfurt bis auf drei Zähler an RB heranrücken. (dpa/SID)