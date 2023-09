Gelsenkirchen -Hohes Risiko, wenig Ertrag - Borussia Dortmund hat nach radikaler personeller Rotation einen wohl vorentscheidenden Rückschlag im Titelrennen erlitten. Die von BVB-Trainer Thomas Tuchel auf mehreren Positionen veränderte Mannschaft kam im 88. Derby beim Revierrivalen FC Schalke 04 am Sonntag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Damit vergrößerte sich der Abstand des Zweiten der Fußball-Bundesliga zum Spitzenreiter FC Bayern München fünf Spieltage vor dem Saisonende auf sieben Punkte. Die Schalker Torschützen Leroy Sané (51. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (66./Foulelfmeter) brachten den BVB trotz zweimaliger Führung durch Shinji Kagawa (49.) und Matthias Ginter (56.) um den Sieg.



Mit einer Art B-Elf hat der Tabellenzweite Borussia Dortmund nur ein Unentschieden beim Lokalrivalen Schalke 04 geholt.

Der BVB hat nun sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.

Tuchel startet mit veränderter Anfangself

Auch das traditionell hohe Prestige des Derbys konnte Tuchel nicht davon abhalten, sein Team mächtig umzubauen. Mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag beim FC Liverpool liefen nur drei Profis auf, die auch beim Hinspiel (1:1) gegen die Engländer drei Tage zuvor dabei gewesen waren.



Rudelbildung vor Schiedsrichter Felix Zwayer. Bongarts/Getty Images

Tuchels riskante Rechnung schien zunächst aufzugehen. Obwohl selbst Offensiv-Stars wie Henrich Mchitarjan, Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen mussten, übernahm die Borussia die Regie. So klärte Schalkes Pierre Emile Højbjerg (21.) in höchster Not gegen Moritz Leitner. Nur zwei Minuten später vergab Jungstar Christian Pulisic die wohl größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit, als er frei vor Torhüter Ralf Fährmann auftauchte, das Tor aber knapp verfehlte.

Dagegen blieben die Schalker lange Zeit den Nachweis schuldig, sich für das peinliche 0:3 eine Woche zuvor in Ingolstadt rehabilitieren zu wollen. Ein Freistoß von Johannes Geis (6.) war in den ersten 30 Minuten der einzige Torschuss der auf fünf Positionen umgebauten Elf von Trainer André Breitenreiter. Erst nach dem fulminanten Schuss von Leroy Sané (33.) von der Strafraumgrenze an die Latte nahm das Schalker Spiel etwas Fahrt auf. So waren die Königsblauen der Halbzeitführung bei einem Flachschuss von Junior Caicara (40.) nahe.



Schalke vergibt Chance in letzter Minute

Nach der Pause kam echter Derby-Charakter auf. Ein Traumtor von Kagawa nach gekonnten Zuspiel von Leitner über den verdutzten Schalke-Keeper Fährmann hinweg war der Auftakt zu einer ereignisreichen Phase. Denn die Freude der Borussen über die Führung währte nur zwei Minuten, weil Sané aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte.



Unbeeindruckt vom Rückschlag schlug der BVB erneut zu. Nach einem Eckball des eingewechselten Mchitarjan war Weltmeister Ginter per Kopf zur Stelle. Doch auch Schalke bewies Stehvermögen: Ein Foulspiel von Sokratis an Klaas-Jan Huntelaar ahndete Schiedsrichter Felix Zwayer mit einem Foulelfmeter, den der Niederländer sicher verwandelte. Max Meyer vergab in der Nachspielzeit noch die große Chance zum 3:2 für die Gastgeber. (dpa)

