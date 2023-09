Püttlingen -Die Psyche und Neurosen von Fußballfans will der Autor und einstige Sidekick von Harald Schmidt, Manuel Andrack, in seinem nächsten Buch ergründen. „Es geht um den Wahnsinn, Fußballfan zu sein. Ich untersuche das psychologisch therapeutisch“, sagte er im saarländischen Püttlingen der Deutschen Presse-Agentur. „Jeder Fußballfan hat wirklich alles, was schon irgendwie eine klinische Neurose ist.“

Andrack, selbst bekennender Fan des 1. FC Köln, nannte als Beispiele Suchtverhalten, Hassanfälle, Wut auf die eigene Mannschaft oder anhaltendes seelisches Leiden. „Ich habe mittlerweile 23 Spezialkrankheiten von Fußballfans herausgefunden.“

Fans, „die wirklich leiden“

Der 51-Jährige ist vor allem als Autor von Wandertexten bekannt geworden, zuletzt mit dem Buch „Schritt für Schritt“ über Wege von historischer Bedeutung. Für das Buch „Normal müssten wir das Ding gewinnen - Vom Wahnsinn, Superfan zu sein“ spreche er jetzt aber mal mit Fußballfans und lege diese Interviews dann Psychologen vor: „Die sagen mir dann, was mit denen los ist.“ Es gehe ihm um Fans, „die wirklich leiden, wenn ihr Verein verliert und zwei Tage danach noch depressiv sind“.

Er selbst sehe sich als Fan nicht suchtgefährdet, versuche aber alle Spiele des FC zu sehen, notfalls nur im Fernsehen. Das Verhalten bestimmter Fans - beispielsweise solcher, die als „Groundhopper“ Fußballstadien sammelten - erschließe sich ihm nicht ganz. „Es gibt viele Geschichten, die mir fremd sind. Aber manche sind mir schon sehr vertraut.“ Das Buch soll 2017 erscheinen. (dpa)