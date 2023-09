St. Petersburg -Belgien hat sich bei der Fußball-WM in Russland den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale besiegten die Roten Teufel am Samstag England mit 2:0 (1:0) und übertrafen nach dem Verpassen des Endspiels das zuvor beste WM-Ergebnis der Verbandsgeschichte. 1986 hatte Belgien den vierten Rang belegt. Die Treffer vor 64.406 Zuschauern in St. Petersburg erzielten Thomas Meunier (4. Minute) und Eden Hazard (82.).



Die nach dem Halbfinal-Aus sichtlich gefrusteten Engländer verloren nach 1990 auch ihr zweites WM-Spiel um Platz drei. Das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Fußball-Mutterlands nach dem Titel 1966 muss sich das Team von Trainer Gareth Southgate somit mit der Generation von vor 28 Jahren teilen.



Belgien hatte im Halbfinale gegen Frankreich verloren, England gegen Kroatien. Die Kroaten präsentierten sich am Tag vor dem Finale entspannt. „Die ganze Welt schaut zu. Ich werde den Spielern keinen Druck machen, wir wollen nicht verkrampfen oder in Ehrfurcht erstarren“, sagte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic am Samstag in Moskau. „Wir sind hierher gekommen, um es zu genießen.“



Kroaten vor Finale entspannt

Verteidiger Domagoj Vida kann das Finale am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/Sky und ZDF) ohne weitere Verwarnung oder Strafe durch den Weltverband FIFA bestreiten. Das zweite Video, in dem der 29-Jährige für die Ukraine jubelt, bleibt nach einer Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission ohne Folgen. Die Aussagen in dieser Aufnahme seien vor dem ersten Urteil gegen Vida getätigt worden und würden damit keine weitere Verletzung der Regularien darstellen, teilte die FIFA am Samstag auf Anfrage mit. Für seinen Ausspruch „Ehre für die Ukraine!“ nach dem Viertelfinalsieg gegen Gastgeber Russland hatte Vida eine Verwarnung durch die FIFA erhalten.



Frankreichs Kapitän Hugo Lloris warnte vor der großen Moral der Kroaten. „Sie sind körperlich sehr stark und mental unglaublich“, sagte der 31 Jahre alte Torwart der Équipe Tricolore im Luschniki-Stadion von Moskau. „Wir müssen ein großes Spiel abliefern.“ Kroatien holte in den drei K.o.-Spielen dreimal einen 0:1-Rückstand auf und setzte sich dabei zweimal im Elfmeterschießen sowie zuletzt im Halbfinale gegen England in der Verlängerung durch.

Trainer Didier Deschamps könnte bei einem Sieg mit Franz Beckenbauer und Mario Zagallo gleichziehen, die bisher als einzige den WM-Titel als Spieler und Trainer holten. (dpa)