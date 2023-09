Köln -Ein 46 Jahre alter Fußball-Fan aus Dresden hat bei Tipico-Sportwetten einen Rekordgewinn verbucht. Er erzielte mehr als das 12.000-fache seines Einsatzes, mit einem Gesamteinsatz von 35 Euro erhielt er 441.850 Euro.



Der bisherige Rekord bei Tipico aus dem Jahr 2014 lag bei 300.000 Euro.Die beiden Wettscheine wurden bereits am 3. Juni in Dresden abgegeben. Insgesamt 35 Euro setzte der Mann auf 14 Fußballspiele, darunter Play-off-Spiele in der 3. italienischen Liga bis hin zu Partien der höchsten brasilianischen Liga. Die gewagte Kombination führte zur gigantischen Gewinnsumme. (sid)