Fußgönheim -Eine Frau aus Fußgönheim in der Nähe von Ludwigshafen hat am Montagabend ein unangenehmes Erlebnis gehabt: In ihrem Garten entdeckte sie eine Schlange – offensichtlich eine nicht-heimische Art.

Um die Flucht des Tieres zu verhindern, stülpte sie eine Schüssel über die Schlange und beschwerte diese mit einem Stein. Anschließend rief die aufgebrachte Bewohnerin die Polizei.



Kobra im Garten?

Die Beamten identifizierten das gefangene Tier tatsächlich als Brillenschlange, eine gefährliche südasiatische Giftschlange, die zu den Kobras gehört.



Allerdings gaben die Polizisten gleichzeitig Entwarnung. Die Schlange entpuppte sich als Spielzeug des Herstellers Schleich. Das täuschend echt aus Plastik nachgebildete Tier konnte daraufhin im Garten bleiben. (red)

Das könnte Sie auch interessieren: