Berlin -Vor einem Jahr eskalierte der G20-Gipfel in Hamburg. Polizei und gewalttätige Demonstranten lieferten sich erbitterte Straßenkämpfe, es gab massive Ausschreitungen. Ein Ende der Ermittlungen ist seitdem kaum abzusehen. Wie ist der Stand heute?

Gibt es Ermittlungen gegen G20-Teilnehmer?

Erst im Mai 2018 hatte die SOKO „Schwarzer Block“ erneut öffentlich mit Fotos nach G20-Teilnehmern gefahndet, die während des Gipfels Straßenzüge verwüstet, Flaschen, Steine oder Brandsätze geworfen und Geschäfte geplündert haben sollen. Schon im Dezember 2017 hatte die Polizei so nach mutmaßlichen Extremisten gesucht. Im Juni wurden vier Männer aus Hessen festgenommen, die an den G20-Ausschreitungen am Morgen des 7. Juli 2017 in Hamburg-Altona beteiligt gewesen sein sollen.

Vermummte hatten unter anderem Autos angezündet und Scheiben zerstört – innerhalb einer Viertelstunde entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro. Insgesamt leitete die Staatsanwaltschaft nach den Krawallen in Hamburg bis zum 1. Juni 1889 Verfahren ein, davon 635 gegen bekannte Beschuldigte. In 153 Fällen wurde Anklage erhoben, 84 Urteile gesprochen. Die Gerichte verhängten 36 Freiheitsstrafen, sechs davon ohne Bewährung. Mitte Juni saßen drei Verurteilte in Straf-, vier weitere in Untersuchungshaft.

Was wurde aus dem Laser-Angriff auf den Helikopter?

19 Tage hat das Amtsgericht Hamburg-Altona über den Laserpointer-Angriff auf einen Helikopter verhandelt. Ein 27-jähriger gebürtiger Greifswalder und Familienvater hatte sich am 6. Juli 2017 des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und der versuchten Körperverletzung strafbar gemacht. Er wurde zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt.

Der junge Mann hatte aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung grünes Laserlicht in Richtung eines Polizei-Hubschraubers abgegeben. Zunächst war dem Angeklagten versuchter Mord vorgeworfen worden. Ein Höhenverlust des Helikopters konnte nicht bestätigt werden. Auch die direkte Blendung des Piloten war vor Gericht strittig.

Wird auch gegen die Polizei ermittelt?

Im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen Polizeibeamte beim G20-Einsatz vor einem Jahr hat die Hamburger Staatsanwaltschaft 138 Verfahren eingeleitet. 67 davon seien mangels eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden, sagte Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich im G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft.

In drei Fällen habe es Beschwerden gegen die Einstellung gegeben. Das Dezernat Interne Ermittlungen bei der Hamburger Innenbehörde hat 152 Verfahren eingeleitet. Es gebe derzeit 186 Geschädigte, also Menschen, von denen angenommen werde, dass sie durch unrechtmäßigen Einsatz von Polizeigewalt zu Schaden kamen.

Welche Fehler wurden von Seiten der Polizei gemacht?

Das Landgericht in Hamburg entschied erst Mitte Juni, dass die Polizei sich in mehreren Fällen rechtswidrig verhalten habe. So wurden die Festgenommenen zu lange in Gewahrsam genommen.

Sie hätten innerhalb von zwölf Stunden einem Richter vorgeführt werden müssen – was nicht geschah. Einige saßen bis zu 40 Stunden fest. Das Gericht stellte zudem fest, dass körperliche Durchsuchungen mit fast vollständiger Entkleidung in der Gefangenensammelstelle nicht korrekt waren, ebenso wie die Überwachung Festgenommener bei der Notdurft.

Gab es einen Hinterhalt?

Nach den heftigen Ausschreitungen am Schulterblatt sprach die Polizei von einem „Hinterhalt“, in den sie gelockt worden sei. Damit erklärte sie auch ihr spätes Einschreiten. Laut Polizei soll zudem ein Molotow-Cocktail vom Dach geschmissen worden sein. Das konnte bislang so nicht bestätigt werden.

Der Sprecher des Landgerichts Hamburg, Kai Wantzen, sagte dieser Zeitung, dass es in diesem Zusammenhang 13 Personen gab, die in der Nacht von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden. Diese seien von einem Gerüst auf ein Dach geklettert. Jedoch hätte man ihnen keine Taten zuordnen können, noch hätte man Waffen oder Molotowcocktails gefunden. Gegen zwei 26-Jährige Männer laufen jedoch Strafverfahren. Filmaufnahmen zeigen den einen Mann beim Flaschenwurf und den anderen bei einer „Ausholbewegung“. (mit dpa)