Hamburg -Ein Foto machte ihn berühmt: Während des G20-Tumults bastelte sich André Kramer aus einer Tapezierstange und einem Karton ein Mini-Demo-Plakat (wir berichteten), darauf der Spruch: „Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka“.

Das Bild, wie Kramer damit an einer Polizeikette vorbeiläuft, machte ihn weltweit zum Star. Sogar chinesische Medien berichteten über den Comedian vom Kiez.

Und Edeka bot an, ihm Lebensmittel nach Hause zu liefern. Kramer aber wollte lieber Gutes tun. Am Dienstag war es dann so weit: Gemeinsam mit Edeka überreichte Kramer der Heilsarmee an der Talstraße (St. Pauli) diverse Kisten mit 200 Pfund Kaffee, 250 Liter Milch, Äpfeln und Bananen sowie 250 Dosensuppen.

Darüber berichtet die „Hamburger Morgenpost”. Außerdem gab’s Rasierschaum und Deos – Dinge, die derzeit besonders dringend benötigt werden. (red)