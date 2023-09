Hangzhou -Es ist wie meist bei internationalen Gipfeln: Wenn die Chefs anreisen, ist eigentlich schon alles klar. Zumindest das, was offiziell das Ergebnis sein soll. Denn darüber, über das so genannte Gipfel-Kommuniqué, reden sich nicht die über 20 Staats- und Regierungschef die Köpfe heiß, wenn sie sich schon mal alle treffen. Dafür gibt es andere, die so genannten Gipfel-Sherpas, die Chefverhandler.

Bei Merkel ist das der Wirtschaftsprofessor Lars-Hendrik Röller, Haus-Ökonom des Bundeskanzleramts. Er ist in den vergangenen Monaten ziemlich oft in China gewesen und an diesem Dienstag der Kanzlerin vorausgefahren, zu einer letzten dreitägigen Vorverhandlungsrunde.

Eine Einigung ist schwierig

Was kommt dabei heraus? „Sie kennen ja dieses G20-Gipfelkommuniqués“, heißt es in der Bundesregierung und so etwas wie ein Seufzer klingt dabei schon mit. 20 Staaten, Industrie- und Entwicklungsländer, sollen sich auf etwas einigen. „Widerstand gibt es überall, das können Sie sich vorstellen“, sagt einer aus dem deutschen Verhandlungsteam: „Jeder hat seine Themen.“ Und seine Empfindlichkeiten, das auch.

So bleibt so ein Kommuniqué meist sehr allgemein. Es geht mehr darum, ob ein Thema überhaupt Erwähnung findet.

Als Erfolg gilt offiziellen Stellen da schon, wenn die 60 Millionen Flüchtlinge weltweit als globales Problem anerkannt werden, gegen das global vorgegangen werden müsse. Von Maßnahmen ist da noch gar nicht unbedingt die Rede.

Und auch Nicht-Erwähnung kann ein Ziel sei: Der Territorial-Streit ums süd-chinesische Meer etwa, beim dem unter anderem China und Japan gegeneinander stehen, war dieses Jahr beim G7-Treffen in Japan durchaus ein Thema – dort war China nicht dabei. Bei G20 – mit Japan und China – wird es wohl nicht in der Abschlusserklärung stehen.

Schäuble scheitert an den Finanzministern

Auch die Bundesregierung macht so ihre Erfahrungen. Eine Finanzmarkttransaktionssteuer findet die nach der Bankenkrise mittlerweile sinnvoll – andere Länder sehen das durchaus anders. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat seine G20-Kollegen jedenfalls nicht dazu bringen können, sich für eine solche Steuer auszusprechen. „Wenn das auf der Ebene der Finanzminister schon nicht gelungen ist, ist es im Gipfelkommuniqué auch nicht zu erwarten“, heißt es in der Regierung.

Allerdings ist es nicht gesagt, dass eine Erwähnung auch wirklich etwas bringt. Das, so beklagt man in der Bundesregierung, lasse sich beim Handels-Thema Protektionismus feststellen. Immer wieder hätten sich die Staaten dazu verpflichtet, keine weiteren Schranken aufzubauen – und dennoch geschehe das. „Sehr ernüchternd“ sei dies, sagt ein Regierungsbeamter.

Was soll das Ganze dann überhaupt? Es sei dennoch wichtig, dass manche Themen überhaupt benannt würden, findet man in der Bundesregierung. „Das ist sehr wertvoll für Verhandlungen, die in anderen Foren stattfinden.“

Merkel trifft Erdogan

Und besonders interessant für die Staats- und Regierungschefs dürfte die Möglichkeit sein, mal schnell den einen oder anderen der Kollegen zur Seite zu nehmen – ohne gleich einen eigenen Staatsbesuch daraus machen zu müssen. So trifft sich etwas Russlands Präsident Wladimir Putin mit Merkel und dem französischen Präsidenten Francois Hollande – allerdings mal nicht zu dritt, sondern jeweils mit jedem der beiden extra. Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird mit Merkel zusammenkommen, zum ersten Mal seit dem Putsch in der Türkei. Bei diesen Treffen geht es dann um all die Krisen, die im großen Kreis allenfalls gestreift werden: Syrien, Ukraine, Flüchtlinge.

Der nächste G20-Gipfel findet im kommenden Jahr am 7. und 8. Juli in Hamburg statt – nicht im Herbst, da ist dann schließlich Bundestagswahl. Bürgermeister Olaf Scholz hat schon mal vorsorglich betont, es werde dafür keinen Ausnahmezustand geben in der Stadt.

