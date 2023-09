Berlin -In der Bundesregierung versucht man es vor dem Gipfel mal mit einem Scherz: „Wir werden sehen“, sagt ein Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Frage, ob sich sieben wichtige Länder auf eine gemeinsame Erklärung einigen können. Und dann fügt er fröhlich an: „Das ist ja fast ein Trump-Satz.“ Er ist wirklich ein bisschen entzückt, aber vielleicht ist das auch einfach Müdigkeit oder Verzweiflung. Monatelang wird vor G7-Gipfeln um die Communiqués gerungen. Und US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen, seiner Mulitlateralismusskepsis, seiner Blockade beim Klimaschutz und seinem generellen Hang zu Alleingängen, macht es nicht einfacher.

Mit einem „Mal sehen“ fährt Bundeskanzlerin Angela Merkel also nach Kanada. Am Freitag und Samstag treffen sich da die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA zum alljährlichen G7-Gipfel. Es ist der mittlerweile 44. seiner Art. Und es hat ein bisschen Rätselraten darüber gegeben, ob Trump sich tatsächlich wird sehen lassen oder ob er einen Vertreter schickt. Aber inzwischen hat die US-Regierung wissen lassen, wenn der Präsident am Rande des Gipfels zu Zweiergesprächen treffen wird. Es ist also vermutlich doch mit ihm zu rechnen.



Beraten wird in einem kleinen Küstenörtchen

Ein kleines Küstenörtchen in der Provinz Quebec hat der kanadische Premier Justin Trudeau als Gastgeber ausgesucht für das Treffen mit seinen Amtskollegen. Gewohnt und beraten wird im Hotel „Manoir Richelieu“ und zumindest bei dem Namen könnte sich Trump zuhause fühlen: Kardinal Richelieu, war im 17. Jahrhundert eine zentrale Figur und Unterstützer des französischen Absolutismus.

Das Luxushotel «Manoir Richelieu» oberhalb vom Sankt-Lorenz-Strom. dpa

Bei G7 geht es dann allerdings doch um Gemeinsamkeit, thematisch gesplittet in mehrere so genannte Arbeitssitzungen. Eines der schwierigsten Themen, die Handelspolitik, steht gleich als erstes auf dem Programm - eine einigermaßen schwere Aufwärmübung. Nachdem Trump vor wenigen Tagen Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt hat, haben schon die G7-FInanzminister sich gegen ihren US-Kollegen gestellt. Nun hat Trumps Wirtschaftsberater zudem die Internationale Handelsorganisation WTO in Frage gestellt. Die gilt zwar auch in der deutschen Regierung als einigermaßen dysfunktional, ein offener Angriff allerdings ist schon etwas Besonderes.

Spezialthema Kanadas: Der Schutz der Ozeane

In weiteren Runden diskutieren die Staats- und Regierungschefs über Klimapolitik die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Kanada hat als Spezialthema den Schutz der Ozeane auf die Tagesordnung gesetzt. Auch da geht es wieder ums Klima und außerdem um die Frage, wie die dramatische Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll reduziert werden kann.

Beim Abendessen am Freitag ist die Außenpolitik Thema, mit den Konflikten in Nordkorea, Iran und Syrien. Zum Frühstück am Samstag serviert eine externe Beratergruppe unter Leitung von Microsoft-Gründer-Gattin Melinda Gates ihre Empfehlungen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, ein weiteres Spezialthema der Kanadier. Aus Deutschland gehört die Betriebswissenschafts-Professorin Isabell Welpe von der Technischen Universität München zu dem Beratergremium.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (l.), Theresa May, Premierministerin von Großbritannien (obere Reihe l-r.), Emmanuel Macron , Präsident von Frankreich, Justin Trudeau, kanadischer Premierminister, Donald Trump, Präsident der USA (untere Reihe l-r), Shinzo Abe, Ministerpräsident von Japan und Giuseppe Conti, italienischen Ministerpräsidenten sind die Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Industriestaaten (G7). dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Erwartungen an eine gemeinsame Gipfelerklärung gedämpft. Es werde „keinen Kompromiss um des Kompromisses Willen“ geben, sagt sie. Ihre Berater betonen, man wolle bei nicht hinter bereits einmal vereinbarte Sprachregelungen nicht zurückfallen.

Wäre ein erneuter Trump-Eklat dramatisch?

Nach dem Eklat im vergangenen Jahr, als Trump beim G7-GIpfel im italienischen Taormina seine Zustimmung bei der Klimapolitik verweigerte, wäre dies der zweite Gipfel, der mit der Einigung auf Uneinigkeit enden würde. Wäre das dramatisch?

„Gipfelerklärungen sind Gipfelerklärungen“, sagt dazu ein Merkel-Berater. Die Länder gingen damit eine öffentliche Verpflichtung ein. Rechtlich bindend seien die Erklärungen aber nicht.

Ohnehin sieht man den Wert des G7-Treffens in der Regierung auch in der Möglichkeit der Kontaktpflege. Erstmals wird Merkel sich in Kanada auch mit dem neuen italienischen Premier Giuseppe Conte zusammensetzen - der nächste große Unbekannte. Russland, das nach der Annexion der Krim aus dem Treffen ausgeschlossen wurde, ist weiter nicht dabei. Ein Bruch des Völkerrechts sei mit den Prinzipien der G7 nicht vereinbar, hießt es und er Regierung.

Dass der US-Präsident das G7-Format letztlich sprengen könnte, sieht man in der Bundesregierung nicht. Gerade in schwierigen Zeiten, sei es „extrem wichtig, dass wir solche Gesprächsveranstaltungen haben“. Man sehe „keinen Grund, warum dieser Gipfel der letzte sein sollte“.