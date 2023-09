Berlin -Was Autofahrer bei Unfällen auf der Autobahn alles falsch machen können, hat am Dienstag ein Vorfall in Südhessen gezeigt. Schwer verletzt wurde ein Arbeiter bei einem Sturz von einem Baugerüst auf der A5. Doch bei dem Einsatz kamen einige Rettungsfahrzeuge der Polizei zufolge nur mit Verzögerung zum Unfallort. Autofahrer hatten im Stau keine Rettungsgasse gebildet.

„Das war unter aller Sau“, zitiert die „Bild“-Zeitung einen beteiligten Feuerwehrmann. Einige Autofahrer hätten mit Unverständnis reagiert und den Einsatzkräften gesagt, sie sollen sich nicht so anstellen. Deswegen hätten sich die Einsatzkräfte Kennzeichen aufgeschrieben und wollen nun Anzeigen erstatten.

Behinderungen sind Alltag für Feuerwehr

Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass Feuerwehr oder Polizei bei Einsätzen im Straßenverkehr behindert werden. „Das ist deutschlandweit Tagesgeschäft“, erklärt Carsten-Michael Pix, Referent für Feuerwehrthemen beim Deutschen Feuerwehrverband. Oft sei das Fehlverhalten keine böse Absicht, sondern lediglich „Dummheit oder Ignoranz“. Viele Menschen wissen in solchen Situationen nicht, was sie tun sollen.

Besonders nervig seien aber auch die vielen Gaffer. „Das ist dreist“, findet Pix: „Es ist schon vorgekommen, dass Schaulustige Kollegen gebeten haben, mal zur Seite zu gehen, um ein Foto zu schießen. Viele dann auch mit Kindern. Das kann ich absolut nicht verstehen.“

In Ausnahmefällen müssten Einsatzkräfte außerdem mit aggressivem Verhalten von Verkehrsteilnehmer rechnen. Das käme zwar nicht häufig vor, sei aber auch nicht abwegig.

Anzeigen wie bei dem Vorfall in Südhessen gebe es in der Regel selten. „Da ist oft keine Zeit für. Die Polizei hat bei Unfällen Wichtigeres zu tun, als sich um die Gaffer zu kümmern“, erklärt der Experte. Seiner Meinung nach sei aber auch der Bußgeldkatalog problematisch. Laut diesem zahle man nur 20 Euro wenn man ein Feuerwehrauto bei der Anfahrt behindert.

Das müssen Sie beachten

Für alle Autofahrer hat Pix noch ein paar Tipps: „Generell solle man immer und überall daran denken, dass potenziell Feuerwehr oder Polizei von hinten kommen kann.“ Sobald das Martinshorn ertönt solle man schon schauen, wo man an der Seite ranfahren kann.

„Am besten immer im Kopf behalten: blinken, verlangsamen, rechts ranfahren. Dann weiß der Einsatzwagen Bescheid, dass er gesehen wurde", rät Pix. Zwar haben Einsatzfahrzeuge nur mit Blaulicht und Martinshorn Wegerecht, doch manchmal kommt es auch vor, dass das Martinshorn aus verschiedenen Umständen – zum Beispiel wenn nach einer längeren Einsatzfahrt der Fahrer stark durch den lauten Ton gestört wird – kurzzeitig ausgeschaltet wird. „Auch wenn Feuerwehr nur mit Blaulicht von hinten angerast kommt, sollte der Menschenverstand sagen, dass man zur Seite fährt", so Pix.

