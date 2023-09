Gaffer ermutigen Suizidgefährdeten zum Sprung in die Tiefe

Baden-Baden -Ein beschämendes Verhalten haben Schaulustige laut Polizei bei einem Rettungseinsatz wegen eines offenbar suizidgefährdeten Hotelgastes in Baden-Baden an den Tag gelegt. Der Mann hatte am Montagabend damit gedroht, sich vom Vordach des Gebäudes am Baden-Badener Goetheplatz zu stürzen, wie die Ordnungshüter am Dienstag in Offenburg mitteilten.

„Hierbei wurde er nicht nur von den Mobiltelefonen der zahlreich erschienenen Schaulustigen gefilmt, sondern zum Entsetzen der Einsatzkräfte durch Rufe aus den Reihen der Gaffer zum Sprung in die Tiefe ermutigt“, hieß es im Polizeibericht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieses Verhalten der Passanten habe „selbst erfahrene Polizeibeamte erschaudern lassen“. Den herbeigerufenen Polizisten gelang es, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und in eine Fachklinik zu bringen. (afp)