Frankfurt -Lufthansa verbannt das neue Samsung -Handy Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr von allen Flügen. Das Verbot gelte ab sofort und für sämtliches Gepäck, erklärte die Fluggesellschaft am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des Rundfunksenders MDR Aktuell. Am Wochenende hatte Lufthansa das Smartphone bereits auf Verbindungen verbannt, die in die USA führen oder von dort kommen.

Auch Ersatzhandy fing Feuer

Die US-Behörden hatten das Note 7 zuvor auf allen Inlandsstrecken strikt untersagt. Einige der erst im August auf den Markt gekommenen Geräte waren in Brand geraten. Samsung stoppte den Verkauf und tauschte bereits ausgelieferte Modelle aus. Doch zuletzt fing auch ein solches Ersatzhandy in einem Flugzeug Feuer.

Ursache für die Brände sollen defekte Akkus sein. Samsung wollte mit dem Luxus-Smartphone eigentlich dem neuen iPhone des Rivalen Apple Paroli bieten. Wegen der Brandgefahr hatte Air Berlin das Galaxy Note 7 bereits am Samstag auf allen Flügen verboten.