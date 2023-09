Dem Sultan von Oman sei Dank - in Garmisch-Partenkirchen prägen in diesen Tagen wieder Urlauber aus den Golfstaaten das Ortsbild. Wenn der 75-jährige Qabus ibn Said, der milliardenschwere Herrscher des arabischen Sultanats, zu Füßen der Zugspitze Urlaub in seinem prachtvollen Anwesen macht, tun es ihm viele Familien aus arabischen Ländern gleich. Es hat sich herumgesprochen in Oman, Dubai oder Kuwait, dass sich in dem Alpenort für einige Wochen im Jahr gut leben lässt.

Die Zahlen aus dem Tourismusbüro belegen es: Mit fast 53 000 Übernachtungen nahmen die Urlauber aus den arabischen Golfstaaten den USA 2015 den Spitzenplatz im Auslandsgeschäft ab. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor beträgt satte 44 Prozent. Nach den USA mit knapp 49 000 Übernachtungen belegt Großbritannien bei rund 38 600 Übernachtungen Platz drei. Entsprechend hat die Gemeinde reagiert. Sie bietet Gästeführungen in Arabisch an.

Eine arabische Familie sitzt am Ufer des Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen (Bayern) im Schatten vor dem Bergpanorama. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hoteliers und Gastronomen reagieren flexibel

Auch die Vermieter haben sich rasch auf den Wandel eingestellt. „Unsere Hoteliers sind megaflexibel, um den Wünschen der arabischen Gäste gerecht zu werden“, sagt Jutta Griess vom örtlichen Hotel- und Gaststättenverband. Das heißt auch, sich besonders der mitreisenden Kinder anzunehmen, die in den Familien einen hohen Stellenwert haben. „Da kommen wir den Gästen mit zusätzlichen Kinderbetten in den Zimmern entgegen“, nennt Griess als Beispiel. Und wenn der Nachwuchs im Speisesaal oder am Swimmingpool etwas lauter ist - macht nichts.

Verschleierte Frauen laufen in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) durch den Wald am Eibsee unterhalb der Zugspitze. dpa

Auch die Gastronomie hat auf die Essgewohnheiten der arabischen Urlauber reagiert. „Das bedeutet nicht, dass wir Schweinefleisch ganz von der Speisekarte nehmen“, sagt Griess. Beim Frühstücksbuffet würden aber entsprechende Produkte eigens gekennzeichnet.

Rücksicht auf andere Sitten beim Essen

Gerne gehen die Familien aus den Golfstaaten ins Restaurant Akram's, das sich auf euro-asiatische Kost mit ayurvedischen Gewürzen spezialisiert hat. Inhaber Mohammad Akram ist gebürtiger Pakistani und hat jahrelang in Deutschlands höchstgelegenem Restaurant auf der Zugspitze (2962 Meter) gekocht, ehe er sein eigenes Restaurant im Ort eröffnete. „Für unsere arabischen Gäste haben wir eine spezielle Speisekarte“, sagt Akram. „Und allein schon der Gesundheit wegen verwenden wir grundsätzlich kein Schweinefleisch.“

Ein Hinweisschild in arabischer Sprache in der Fußgänderzone von Garmisch-Partenkirchen (Bayern) dpa

Akrams Frau Christine berichtet, dass in den Sommermonaten ein Großteil der Gäste aus den Golfstaaten kommt. Sie bevorzugten im Juli und August das kühlere Klima hierzulande. Die ganze Familie versammelt sich zum Essen, das durchaus üppig ausfallen kann. „Sie bestellen Suppe, Salat und ein Hauptgericht“, weiß Akram. „Die Speisen kommen in die Mitte des Tisches, und alle essen davon.“

Wenn dabei nicht nur die Kinder die Finger zu Hilfe nehmen, rümpft mancher deutsche Gast freilich die Nase. „Wir mussten uns schon beschimpfen lassen“, berichtet Akrams Frau Christine, die im Service mitarbeitet. Aber es gelte eben auch beim Essen das Motto „andere Länder, andere Sitten“.

Nächste Seite: Wie sich die bayerischen Geschäftsleute auf verschleierte Frauen eingestellt haben.

Michaela Nelhiebel von der Werbegemeinschaft des örtlichen Einzelhandels kann ein Lied davon singen. „Arabische Damen erfordern ein wenig mehr Aufmerksamkeit“, hat die Vorsitzende und Mitinhaberin eines Optikergeschäfts am Kurpark gelernt. „Sie kommen öfter, bis sie sich entscheiden. Und selbstverständlich wollen sie den Preis runterhandeln.“

Diskrete Behandlung arabischer Kundinnen möglich: Ein verschleierte Frau begutachtet das Schaufenster einer Parfümerie in Garmisch-Partenkirchen. dpa

Derzeit sind Sonnenbrillen der Renner. „Es soll natürlich das neueste Modell sein“, so Nelhiebel. Für verschleierte Araberinnen wurde ein separater Raum eingerichtet, in dem sie diskret und ausschließlich von weiblichem Personal beraten Brillengestelle mit enthülltem Gesicht testen können, ohne dass ihre religiösen Gefühle verletzt werden. Auch die örtlichen Parfümerien, in denen sich die Frauen aus den Golfstaaten mit den gefragtesten Düften versorgen, beraten ihre Kundschaft rücksichtsvoll.

Der schwerreiche Sultan von Oman macht sich indessen bei seinen Besuchen in Garmisch-Partenkirchen rar. Der 75-Jährige taucht so gut wie nie im Ort selbst auf, wie Einheimische wissen. Er bleibt lieber in seinem streng bewachten Refugium. Von seiner Anwesenheit zeugen allenfalls Nobellimousinen mit verdunkelten Scheiben. Zudem ist sein Begleittross recht präsent im Ort. Und auch die Gefolgsleute des Monarchen lassen gutes Geld im noblen Ferienort. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: