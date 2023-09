Berlin -In der AfD gibt der rechte Flügel weiter den Ton an – intern wie in der Öffentlichkeit. Eine Woche lang hatte der Co-Vorsitzende an der Seite von Frauke Petry, der eher wirtschaftsliberale Jörg Meuthen, den Eindruck zu zerstreuen versucht, er führe eine rassistisch und nationalistisch angehauchte Partei. Auch der Auslöser der zugehörigen Debatte, AfD-Vizechef Alexander Gauland, hatte betont, mit seinen Äußerungen über den Fußballer Jerome Boateng gezielt falsch interpretiert worden zu sein.

Doch schon ein Wochenende später schlägt das Pendel zurück: An diesem Samstag besucht Meuthen eine Veranstaltung des nationalistischen AfD-Flügels ausgerechnet an einem rechten Wallfahrtsort, und im „Spiegel“ legt Gauland mit einer neuen Provokation zur Fußball-Nationalmannschaft nach. Diese sei seiner Ansicht nach „schon lange nicht mehr deutsch im klassischen Sinn“, sagte Gauland dem Nachrichtenmagazin. Profifußball sei „letztlich eine Geldfrage“ und „keine Frage der nationalen Identität mehr“.

Özils Mekka-Reise

Nach dem dunkelhäutigen Boateng, neben dem viele Deutsche laut Gauland nicht wohnen wollten, knöpft sich der 75-Jährige Brandenburger nun den nächsten Nationalspieler mit Migrationshintergrund vor: „Sehr gewöhnungsbedürftig“ sei die Reise von Mesut Özil Ende Mai nach Mekka gewesen. Bei Fußballspielern akzeptiere er das zwar. Und obwohl kein Fall bekannt ist, der Grund für eine solche Skepsis böte, schürt Gauland neue Sorgen: Denn bei „Beamten, Lehrern, Politikern und Entscheidungsträgern“ würde er sehr wohl die Frage stellen: „Ist jemand, der nach Mekka geht, in einer deutschen Demokratie richtig aufgehoben? Liegt die Loyalität beim deutschen Grundgesetz, oder liegt sie bei einem Islam, der ein politischer Islam ist?“

Mit seinen Aussagen hatte Gauland auch seine eigene Partei gespalten. AfD-Chefin Petry entschuldigte sich nach den Boateng-Aussagen. Das kritisiert Gauland nun als „illoyal“: Die Spannungen zwischen Parteispitze und rechtem Flügel lassen nicht nach.

Lobende Worte für Meuthen

Für den zweiten Co-Chef Meuthen findet Gauland dagegen lobende Worte: Sehr gut nehme er sein Parteiamt wahr. Kein Wunder: Wenn sich der rechte Parteiflügel der AfD am Samstag zum zweiten Mal am symbolträchtigen Kyffhäuserdenkmal trifft, begrüßen die Organisatoren ausgerechnet Meuthen als Gast. Der Kopf des liberalen Parteiflügel ist als Redner vorgesehen, wenn die 420 AfD-Besucher auf dem Kyffhäusertreffen „ein Beispiel von unbeschwerter Vaterlandsliebe und echtem Gemeinschaftssinn geben“ wollen.

Der 54-Jährige wird dabei der einzige Vertreter des gemäßigten Parteiflügels sein, der an dem Monument aus dem Kaiserreich auftritt, das in rechten Kreisen als patriotisch aufgeladener Wallfahrtsort gilt. Der AfD-Kongress wird maßgeblich von Mitgliedern der „Patriotischen Plattform“, einem Zusammenschluss von Mitgliedern des rechten Parteiflügels, organisiert und gestaltet. Dabei hatte es zuletzt immer wieder zwischen beiden Lagern gekracht, auch zwischen Meuthen und Björn Höcke. Meuthen warf dem Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag parteischädigendes Verhalten vor, Höcke spart nicht mit Kritik an der Spitze. So hatte er es eine „schwerwiegenden Fehlentscheidung des Bundesvorstandes“ genannt, dass diese einen engeren Draht zur islamfeindlichen Organisation Pegida abgelehnt hatte.

Beim zweiten Kyffhäusertreffen begegnen sich Höcke und Meuthen nun direkt. Letzterer verteidigte seine geplante Rede. Er sei Vorsitzender der Gesamtpartei und „in dieser Funktion für alle Strömungen zuständig“, so Meuten. Er müsse sich deshalb nicht auch inhaltlich mit der „Patriotischen Plattform“ gemein machen, sagte er Spiegel Online. Die Ansprachen von Höcke und Meuthen werden durch einen weiteren Redner getrennt, der aktuell für Aufsehen sorgt: Alexander Gauland.

