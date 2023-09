Köln -Dass der FC Bayern München vom Bayerischen Rundfunk Geld haben wollte, damit dieser die offizielle und vor allen Dingen öffentliche Feier nach dem DFB-Pokalsieg übertragen darf, kann man nur mit einem Wort beschreiben: beschämend.

Weil die Feier so kurzfristig anberaumt wurde, muss sich der Verein mit 300.000 Euro an den Kosten der Stadt beteiligen. Den FC Bayern, der in dieser Spielzeit allein durch Prämien und TV-Gelder (!) im DFB-Pokal rund 7,5 Millionen Euro (und damit eine Million Euro mehr als der Gegner vom Samstag, Borussia Dortmund) eingenommen hat, schien das in arge finanizielle Not zu bringen, forderten sie doch vom Bayerischen Rundfunk, dass er die Hälfte dieser Kosten übernehmen soll. Die Meisterfeier eine Woche vorher war übrigens für den FC Bayern und den Bayerischen Rundfunk kostenlos. Die hat die Stadt München gezahlt. Und damit am Ende der Steuerzahler.

Das dritte Programm lehnte die Anfrage des Vereins zu Recht ab. Denn bezahlt hätte die Übertragung im Endeffekt der Gebührenzahler, der jedes Quartal sowieso schon brav seinen Rundfunkbeitrag entrichtet. Und schließlich ist es, auch in Bayern, nicht im Grundgesetz verankert, dass eine Titelfeier der Roten auf dem Marienplatz unweigerlich vom Bayerischen Fernsehen übertragen werden muss. Es stellt sich sogar die Frage, inwieweit die Sendeanstalt bei einer solchen Übertragung ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag entspricht. Andererseits ist das ein Aspekt, den man sich quasi jeden Tag stellen kann, wenn man das Programm von ARD, ZDF und den Dritten sieht.

An diesem Sonntag waren besonders die Fans gekniffen, die nicht live bei der Feier auf dem Marienplatz dabei sein konnten und sich auf die Übertragung im Bayerischen Fernsehen gefreut hatten. Die wurden mit Ausschnitten der Feier bei Sport1 abgespeist – oder mussten auf Angebote im Internet zurückgreifen, etwa bei Bild, Facebook oder der Homepage des FC Bayern selbst. Da stellt sich dann doch irgendwie die Frage, wie viel Geld die Fans dem Verein wirklich wert sind. 300.000 Euro auf jeden Fall nicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: