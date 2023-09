Portsmouth -Mit einer feierlichen Zeremonie haben am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der westlichen Alliierten und Deutschlands der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gedacht.



An der Gedenkveranstaltung in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth nahmen unter anderen die britische Königin Elizabeth II., Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump teil. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und Thronfolger Prinz Charles waren unter den Teilnehmern.

Die Regierung in London hatte das „größte britische Militärspektakel der jüngeren Geschichte“ angekündigt.



Bundeskanzlerin Merkel begrüßt die Queen. Vorne im Bild: Premierministerin May dpa

300 Veteranen unter den Ehrengästen - Queen erhebt sich

Beteiligt waren zahlreiche Soldaten, Kriegsschiffe und Militärflugzeuge. Unter den Ehrengästen waren auch etwa 300 Veteranen. Als einige von ihnen die Bühne betraten, brandete Beifall auf. Selbst die Queen erhob sich von ihrem Platz.



Kriegsveteran Tom Rice war bei der Landung in der Normandie vor 75 Jahren dabei. AFP

Zu der Veranstaltung gehörten auch Musik- und Tanzeinlagen. Mehrere Tagebucheinträge von Zeitzeugen wurden verlesen, unter anderem von der britischen Regierungschefin May, Kanadas Premier Trudeau und Frankreichs Präsident Macron. US-Präsident Trump sprach ein Gebet. Danach wollte die Queen eine Ansprache halten. Die 93 Jahre alte Monarchin hat anders als die meisten Teilnehmer eigene Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.

Während dieser Zeit machte Elizabeth eine Ausbildung zur Lastwagenfahrerin und -Mechanikerin in der Armee. Schon damals strotzte sie vor Pflichtbewusstsein. Einen kurzen Moment der Ausgelassenheit erlaubte sie sich, als Deutschland kapitulierte: Die Menschen tanzten auf den Straßen Londons, Elizabeth mischte sich unerkannt unter die Feiernden. „Wir wurden von einer Welle der Freude und Erleichterung getragen“, erinnerte sie sich einmal.



Zum Abschluss der Zeremonie in Portsmouth sollten mehrere historische und moderne Militärflugzeuge über das Hafenareal fliegen, dazu sollten von einem Kriegsschiff Salutschüsse abgefeuert werden.



Queen Elizabeth II im Plausch mit US-Präsident Donald Trump AFP

Für Trump war es der dritte und letzte Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien. Er und First Lady Melania waren am Montag feierlich im Buckingham-Palast empfangen worden. Am Dienstag traf Trump mit der scheidenden Regierungschefin May zusammen.

Größte Landungsoperation der Militärgeschichte

Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gelandet, das von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Von Portsmouth aus hatte sich ein Großteil der Streitkräfte auf den Weg über den Ärmelkanal Richtung Normandie gemacht. Die größte Landungsoperation der Militärgeschichte hatte entscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges.



Alliierte helfen einem Kameraden nach ihrer Landung in der Normandie am 6. Juni 1944. AP

Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt. Er steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergießen, Zehntausende Tote und Verwundete.



Am eigentlichen Jahrestag des D-Days, am Donnerstag (6. Juni), ist an der französischen Küste eine große Gedenkveranstaltung geplant. Auch daran nimmt Trump teil. Zwischendurch übernachtet er in Irland und trifft sich dort auch mit Premierminister Leo Varadkar. (dpa)