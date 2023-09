Berlin -Es ist 20.06 Uhr, als Angela Merkel die erste Etage des Kanzleramtes mit dem Pult und den beiden Mikrofonen vor der blauen Wand mit dem Bundesadler betritt. Nur ein paar Sicherheitsbeamte, Kameraleute und Fotografen sind da. Sonst ist da nichts - außer viel Stille.

Angela Merkel hat am Freitagabend des verstorbenen Ex-Außenministers Hans-Dietrich Genscher gedacht.

Dabei fand sie persönliche Worte, lobte aber auch Genschers politische Laufbahn.

Genscher habe eine Schlüsselrolle bei der Wiedervereinigung gespielt, so die Bundeskanzlerin.

Die Erinnerung an den ehemaligen FDP-Politiker war für Merkel keine bloße Pflicht, sondern ein persönliches Anliegen.

Eigentlich hatte die schwarz gekleidete Regierungschefin ein paar Stunden später aus dem Osterurlaub zurückkehren wollen. Doch dann kommt unerwartet die Nachricht vom Tod Hans-Dietrich Genschers, des ehemaligen Außenministers. Und so erscheint Merkel, um des Staatsmannes zu gedenken. Sie will dies nicht am Tag darauf tun – am Rande der Kölner Trauerfeier für den vor einer Woche ebenfalls und unter weit tragischeren Umständen gestorbenen Guido Westerwelle, der nach Genscher Außenminister und wie dieser ein Liberaler gewesen war. Es soll ein eigenständiger Auftritt sein.

Merkel: „Genscher spielte Schlüsselrolle bei Wiedervereinigung“

Mit „tiefer Trauer“ habe sie vom Tod des 89-Jährigen erfahren, sagt Merkel also mit Blick auf Genscher. Mit ihm verliere Deutschland einen weltweit geachteten Staatsmann und sie persönlich einen hochgeschätzten Ratgeber, mit dem sie immer wieder bis in die letzte Zeit hinein Kontakt gehabt und sich beraten habe. Im Übrigen ist der Nachruf der Kanzlerin gewissermaßen zweigeteilt.

Merkel erinnert daran, dass sie Genscher aus einer doppelten Perspektive wahrgenommen habe – zunächst als hoffende DDR-Bürgerin, dann als noch junge Frau vollkommen unverhofft als „Kollegen“ unter im Kabinett Helmut Kohl. Das ist der persönliche Teil.

Anschließend – das ist der politische Teil – würdigt sie die Lebensleistung des „gebürtigen Hallensers“, der Deutschland als Minister 23 Jahre lang treu gedient und insbesondere das Außenministerium „geprägt“ habe „wie kein anderer“. Er habe maßgeblich an der Erarbeitung der KSZE-Schlussakte von Helsinki mitgewirkt, den Rufen nach Menschenrechten und Freizügigkeit eine unüberhörbare Stimme gegeben – und dabei „mir wie Millionen von Menschen in der DDR und in Osteuropa Hoffnung auf Veränderung“ gemacht. Schließlich habe Genscher „das Unrecht der deutschen Teilung nie hingenommen“ und „als die historische Stunde schlug“ zusammen mit Kohl „Großes zur Überwindung von Mauer und Unfreiheit“ beigetragen. Die Bemühungen seien gemündet in die „Wiedervereinigung unseres Landes in Freiheit und in Einklang mit all unseren Partnern“, bei der Genscher „eine Schlüsselrolle“ zugekommen sei. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag, der die äußeren Aspekte der Einheit besiegelt habe, sei „die Krönung seiner politischen Laufbahn“ gewesen.

Keine bloße Pflicht

Merkel schließt und wird an der Stelle wieder auch persönlich: „Ich verneige mich in Hochachtung vor der Lebensleistung dieses großen liberalen Patrioten und Europäers und bleibe persönlich für all die Gespräche und Begegnungen dankbar, bei denen ich bis in die letzten Jahre von seiner Welterfahrung und Lebensweisheit schöpfen durfte.“

Um 20.11 Uhr ist Merkel fertig, klappt die dunkle Mappe mit dem Bundesadler und dem fehlerlos vorgetragenen Text zu. Und obwohl sie anlässlich trauriger Ereignisse regelmäßig ähnliche Erklärungen abgibt, hat man doch den Eindruck, dass ihr diese nicht bloß Pflicht, sondern ein echtes Anliegen gewesen ist.

