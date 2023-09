Eine Woche nach dem Terroranschlag auf einen Schwulenclub in der amerikanischen Stadt Orlando erstrahlen das Brandenburger Tor und der Berliner Funkturm an diesem Samstagabend (21.45 Uhr) in Regenbogenfarben. Gleichzeitig wollen sich an dem Tor und der benachbarten amerikanischen Botschaft zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache versammeln. Initiiert wurde sie unter anderem vom Berliner Lesben- und Schwulenverband (LSVD).

Berlin will mit der Beleuchtung des Tores und des Funkturms in den Farben der Homosexuellen-Bewegung ein Zeichen der Solidarität setzen. „Sexuelle Orientierung, Geschlecht, Herkunft oder Religion dürfen niemals zur Einschränkung der Freiheit führen“, erklärte der Senat. Der Lesben- und Schwulenverband hatte sich in den vergangenen Tagen beschwert, dass die öffentlichen und politischen Solidaritätserklärungen zurückhaltend ausgefallen seien.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Nacht zum vergangenen Sonntag hatte ein islamistischer Attentäter in einem Schwulen-Club in Orlando 49 Menschen getötet und 53 weitere verletzt.

Der Berliner Funkturm beim Festival of Lights. imago/McPHOTO

Der Berliner Funkturm wird ab Sonnabend in Regenbogenfarben erstrahlen. Wie die Messe Berlin am Freitag mitteilte, soll der Turm so zum symbolischen Mahnmal des Attentats von Orlando werden. Bei dem Anschlag in einem Schwulenclub kamen 49 Menschen ums Leben, 53 wurden verletzt. Mit der Aktion solle „ein wichtiges Signal gesetzt“ werden, heißt es in einer Presseerklärung.

Berliner gedenken der Opfer von Orlando

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

dpa

dpa

dpa

Ebenfalls am Sonnabend wird das Brandenburger Tor in den Regenbogenfarben erleuchten. Im Vorfeld hatte sich der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) beim Senat beschwert, da nach dem Anschlag auf Homosexuelle keine symbolträchtigen Solidaritätsbekundungen wie nach den Terroranschlägen in Paris und Brüssel an der Sehenswürdigkeiten demonstriert wurden. (BLZ)

Das könnte Sie auch interessieren: