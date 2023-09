Mülheim/Ruhr -Bei einem Brand in der 16. Etage eines Mietshochhauses im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr sind 28 Menschen verletzt worden. Zwei lebensbedrohlich Verletzte wurden am Donnerstag mit Hubschraubern in die Uniklinik Düsseldorf geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere 26 Personen, unter ihnen vier Kinder, seien in umliegende Krankenhäuser in Mülheim und anderen Ruhrgebietsstädten verteilt worden. Sämtliche Opfer erlitten den Angaben zufolge Rauchvergiftungen.

Die Rettungskräfte waren mit sieben Notärzten, 20 Rettungswagen und zwei Löschzügen im Großeinsatz. „Die ersten Verletzten kamen uns schon entgegen, als die Rettungskräfte eintrafen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die gesamte Etage mit bis zu zehn Wohneinheiten sei stark verraucht gewesen.

Das Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen. Dort habe Öl auf einem Herd gebrannt. Der Brand konnte laut Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Auch Notfallseelsorger, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter seien vor Ort im Einsatz gewesen. (dpa)