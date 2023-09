Goslar -Mit gefälschten Barcodes hat ein Paar deutschlandweit Baumärkte betrogen. Das Duo stellte im großen Stil Barcodes von preiswerten Baumarktartikeln her und klebte die Etiketten dann auf hochwertige, deutlich teurere Artikel, wie die Polizei in Goslar am Dienstag mitteilte.

Auf diese Weise habe das Paar in zahlreichen Fällen für wenig Geld teure Geräte wie Kettensägen, Wasserpumpen, Hochdruckreiniger oder Grills erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der gefälschten Strichcodes wurden an den Baumarktkassen nur preiswerte Artikel abgerechnet.

Schaden von mehr als 20.000 Euro

Der 44 Jahre alte Mann und seine 37-jährige Komplizin aus Groß Bodungen in Thüringen fielen laut Polizei Ende 2015 bei einem Betrugsversuch in Goslar auf - „seither laufen die Ermittlungen“, sagte der Sprecher.

Bei Durchsuchungen wurden Beute und Beweismittel sichergestellt. 64 Taten mit einem Schaden von mehr als 20.000 Euro könnten dem Paar nachgewiesen werden, sagte der Polizeisprecher. „Die Zahl der Taten dürfte allerdings weitaus höher liegen.“ Gegen die beiden wird nun wegen gewerbsmäßigen Betruges und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung ermittelt. (dpa)

