Ankara -Die Türkei hat den Nachbarn Iran zu einer engeren Zusammenarbeit im Kampf gegen Terror aufgerufen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Samstag in Ankara auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani, es sei im Interesse beider Länder, den politischen Dialog zu verstärken und die Meinungsverschiedenheiten auf ein Minimum zu reduzieren. „Wir müssen zusammenarbeiten, um die Probleme des Terrorismus und Fanatismus sowie die damit zusammenhängende humanitäre Krise zu überwinden, die unsere Region erschüttern.“

Bürgerkrieg zwischen den Parteien

Die vorwiegend sunnitische Türkei und der schiitische Iran stehen im syrischen Bürgerkrieg auf unterschiedlichen Seiten: Während sich die Regierung in Teheran stets zum syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bekannt hat, gehört Ankara zu dessen schärfsten Kritikern und unterstützt Assads Gegner. Die Staats- und Regierungschefs von mehr als 50 islamischen Staaten hatten dem Iran am Freitag Förderung des Terrorismus vorgeworfen.

Die Türkei und der Iran sind gleichwohl bestrebt, ihre wirtschaftlichen Beziehungen ausweiten. Das Handelsvolumen soll sich auf jährlich 30 Milliarden Dollar verdreifachen, wie es am Rande des Besuchs von Ruhani in der Türkei hieß.

Iran appeliert an USA und EU

Nach der Beilegung des Atomstreits und der weitgehenden Aufhebung der damit verbundenen internationalen Sanktionen bemühen sich zahlreiche Staaten um Geschäfte im Iran. Das Land ist aber zunehmend enttäuscht, dass erst wenige Abschlüsse umgesetzt wurden, weil ausländische Banken aus Furcht vor Sanktionen der USA Transaktionen meiden. Der Iran hat daher an die USA und die EU appelliert, Zugang zum weltweiten Finanzsystem zu erhalten. Das US-Präsidialamt erklärte jedoch, dies sei nicht Bestandteil des Atomabkommens. Nun will der Iran verstärkt mit der Türkei im Banken-Bereich kooperieren. (reuters)