Dänemark -Mit unseren Mitmenschen vereint uns mehr, als wir glauben. Gemeinsamkeiten findet man nicht nur in Oberflächlichkeiten wie Beruf, Religion und soziale Herkunft, sondern vielmehr in der Persönlichkeit, der eigenen Geschichte und tiefsten Gefühlen. Das zeigt ein Werbespot für einen dänischen Fernsehsender auf emotionale Art.

Schubladen werden geöffnet

In dem Clip werden Menschen, wie sie augenscheinlich verschiedener nicht sein könnten, zunächst in offenbar stimmige Gruppen unterteilt – reich und arm, Geschäftsleute und Krankenschwestern, jene, denen wir vertrauen und jene, die wir meiden. Solche, mit denen wir etwas teilen, und solche, mit denen wir überhaupt nichts teilen. Getrennt in bekannten Schubladen.

Dann erscheint ein Mann: „Willkommen! Ich werde Ihnen einige Fragen stellen, manche könnten ein wenig persönlich sein,“ sagt er. „Ich hoffe, Sie beantworten sie ehrlich.“

Kein Ihr, nur ein Wir

„Wer von Ihnen war früher der Klassenclown?“ fragt er. Die Menschen lachen, und nach kurzem Zögern treten aus allen Gruppen die verschiedensten Personen hervor. So formen sich bei jeder Frage neue Gruppen, getrennt durch sozialen Status und Herkunft, aber vereint durch ihre Persönlichkeiten, ihre Vergangenheit und Erlebnisse.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es gibt kein Ihr mehr: „Und plötzlich ist es ein Wir,“ sagt der Sprecher. „Wir, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Wir, die schikaniert wurden. Und wir, die andere schikaniert haben.“

In Zeiten, in denen Trump, AfD und andere die Gesellschaft spalten, trifft ein Video wie dieses - mit über 1,2 Millionen Klicks am Donnerstagvormittag – die Stimmung vieler User. Uns vereint eben doch mehr, als wir glauben und wie es auf den ersten Blick erscheint. (lsc)