Berlin -Mit einem Großeinsatz hat die Berliner Polizei auf Klimaproteste am Hauptstadt-Flughafen Tegel reagiert. Weil dafür auch die zum Flughafen führende Autobahnausfahrt gesperrt wurde, mussten am Sonntag zahlreiche Passagiere aus ihren Taxis steigen und zu Fuß die letzten Meter zum Flughafen gehen.



Auf den Straßen staute es sich – der Flugverkehr wurde nicht behindert

Nach eigenen Angaben kontrollierte die Polizei auch Fahrzeuge auf der Autobahn und an den Zufahrtstraßen zum Flughafen. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen. An den Bushaltestellen am Terminal bildeten sich lange Schlangen. Der Flugverkehr wurde nach Angaben der Polizei während der gesamten Zeit nicht behindert.

Rund 50 Menschen demonstrierten im Hauptgebäude aus Klimaschutzgründen gegen den Flugverkehr. Weitere 80 protestierten mit etwas Abstand zu dem Terminal auf dem Flughafengelände, wie ein Polizeisprecher sagte.

Unter Auflagen gestattete die Polizei schließlich eine Kundgebung im Inneren. Dabei habe niemand behindert werden dürfen, die Protestrufe sollten die Flughafendurchsagen nicht übertönen, hieß es. Daran hätten sich die Demonstranten gehalten, sagte der Sprecher. Die Aktivisten trugen zum Teil Pinguin-Kostüme und hielten Transparente hoch, auf denen sie dazu aufriefen, am Boden zu bleiben. Am Nachmittag verließen die Aktivisten erst das Gebäude und später auch das Gelände.

Am Flughafen waren die Einsatzkräfte dennoch weiter präsent, wie der Sprecher sagte. Die Sperrung an der Autobahn war am Nachmittag aufgehoben worden. Dennoch wurden demnach weiter Fahrzeuge an den Zufahrtstraßen kontrolliert.



Der Protest „richtet sich gegen Flugindustrie und Politik“

Die Proteste hatte eine Gruppe namens „Am Boden bleiben“ organisiert. Laut einer Sprecherin der Gruppe handelte es sich um eine symbolische Aktion: Der Flugablauf solle nicht verhindert und Passagiere nicht behindert werden. „Unser Protest richtet sich gegen Flugindustrie und Politik und nicht gegen einzelne Passagiere“, sagte sie.

Die Gruppe fordert die sofortige Einstellung aller Inlands- und Kurzstreckenflüge sowie einen Ausbaustopp aller Flughafeninfrastruktur. „Die Gruppe „Am Boden bleiben“ ist Teil der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit“, hieß es in einer Mitteilung. Rund 150 Menschen waren demnach am Morgen zu Fuß und mit Rädern in Richtung Flughafen aufgebrochen. Den Einsatz der Polizei kritisierten die Organisatoren.

Viele Aktivisten seien an der Anreise zum Flughafen gehindert worden. Kritisiert wurden auch Ticketkontrollen, die die Polizei am Vormittag vorgenommen hatte, um zu verhindern, dass Menschen ohne Flugticket ins Hauptgebäude gelangten. „Dass die Polizei diese friedliche Aktion mit so einem Aufwand versucht zu verhindern ist skandalös!“, teilte die Gruppe mit. (dpa)