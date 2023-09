Spitzenmanager verdienen Millionen Euro – das ist soweit bekannt. Doch was verdienen die Chefs in mittelständischen Unternehmen eigentlich? Das Vergleichsportal „Gehalt.de“ hat anhand von fast 5000 Datensätzen ein Ranking für die Vergütung von Deutschlands Geschäftsführern erstellt.

Zum Grundgehalt kommt noch der Firmenwagen

Das Ergebnis: Die bestbezahlten Führungskräfte sitzen in Banken, arbeiten in der Chemie-oder Autobranche, in NRW liegen die Gehälter der Chefs in den Spitzenbranchen außerdem über dem Bundesdurchschnitt: Hier verdienen Chefs von Chemie-Unternehmen 240 000 Euro im Jahr, Geschäftsführer einer Bank verdienen im Durchschnitt 252 000 Euro.

„Neben einem hohen Grundgehalt erhalten die Führungskräfte in der Regel Firmenwagen, Aktienanteile und Provisionen“, so Philip Bierbach von „Gehalt.de“. „Diese Leistungen können die gleiche Höhe wie die Grundvergütung haben.“

Schlusslicht: Einzelhandel

Zwischen den Branchen liegen große Unterschiede. So verdienen die Schlusslichter der Studie, die Chefs in Gesundheitswesen (90 509 Euro) und Einzelhandel (82 476 Euro) knapp 100 000 Euro weniger als die Spitzenverdiener.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit knapp 5000 Daten errechnete „Gehalt.de“ die Durchschnittsgehälter in 25 Branchen - Umfrage unter 1400 Beschäftigten in Unternehmen

Banken

Chemie,

Verfahrenstechnik

Autoindustrie

Pharmazie

Telekommuni-

kation

161 120 EURO

Versicherungen

158 390 EURO

Konsum- und

Gebrauchsgüter

Maschinenbau

Medizintechnik

E-Technik

Bekleidung,

Textil

Baustoffe

IT-Systemhaus

Computer

Unternehmens-

beratung

Anlagenbau

Metall

Software

Energie, Wasser, Umwelt

Medien

Lebensmittel

Bau

Immobilien

Gesundheitswesen

Einzelhandel

40 Prozent der Befragten sehen keine guten Aufstiegs-Chancen

Doch die Aussicht, mal selbst Chef zu werden, machen sich nur wenige: 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sehen keine guten Aufstiegschancen in ihrem Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY unter 1400 Beschäftigten. Hinzu kommt, dass viele auch einfach nicht mehr an einer Karriere interessiert sind: Bei den Männern sind nur 38 Prozent an Aufstiegschancen interessiert, 2015 waren es noch 58 Prozent. Bei Frauen liegt die Quote mit 31 Prozent (2015 waren es noch : 49 Prozent) sogar noch niedriger.

(red)

Das könnte Sie auch interessieren: