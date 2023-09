Berlin -Endlich. Ab Samstag werden Frauen für ihre Arbeit in diesem Jahr bezahlt. Was wie eine abenteuerliche Eilmeldung klingt, ist ein symbolisches Datum: Denn 79 Tage arbeiten Frauen theoretisch umsonst, rechnet man den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in Tage um. Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts ist dieser Gehaltsunterschied im vergangenen Jahr leicht gesunken und liegt aktuell bei rund 21 Prozent – nach 22 Prozent im Vorjahr.