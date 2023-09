Berlin -Seit Jahren wird in Deutschland eine Debatte darüber geführt, wie es mit den Geheimdiensten weiter gehen soll, insbesondere mit dem Inlandsgeheimdienst, sprich: dem Verfassungsschutz. Das hat mit dem NSU-Skandal zu tun, der die Unfähigkeit – manche sagen auch: die Unwilligkeit – des Verfassungsschutzes entlarvte, dem rechtsextremistischen Terrortrio auf die Spur zu kommen. Es folgte der NSA-Skandal der Überwachung westlicher Partner, in dessen Zentrum der Bundesnachrichtendienst stand. Auch im Fall des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri schreiben Kritiker dem Verfassungsschutz Versäumnisse zu.



Während der Bundestag erst vor wenigen Monaten die Kompetenzen des BND und dessen Kontrolle neu regelte und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Militärischen Abschirmdienst (MAD) im Zuge der Affäre um den rechtsextremistischen Oberleutnant Franco A. soeben ihrem Haus unterstellte, gibt es hinsichtlich des Verfassungsschutzes unterschiedliche Ideen.



Abschaffen oder zentralisieren?

Die Linke beschloss auf ihrem Parteitag in Hannover, den Verfassungsschutz und perspektivisch alle Geheimdienste schlichtweg abzuschaffen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) drängte zu Jahresbeginn hingegen darauf, den Verfassungsschutz zu zentralisieren. Das würde bedeuten, dass die 16 Landesämter zu Abteilungen des in Köln residierenden Bundesamtes würden. Dessen Präsident Hans-Georg Maaßen mahnte, darüber müsse diskutiert werden. So mache es wohl Sinn, dass Bremen ein Landesamt habe, das für Bremen und Bremerhaven zuständig sei. Es mache aber keinen Sinn, dass es sich nicht um Bremervörde und Delmenhorst kümmern dürfe.



Unterdessen schwenkten die Grünen am Wochenende auf de Maizières Kurs ein. Ihre Innenexperten Konstantin von Notz und Irene Mihalic schrieben in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag, „der Verfassungsschutz in seiner aktuellen fragmentierten Aufstellung“ habe „sich als unfähig erwiesen, den gegenwärtigen Krisen und Bedrohungen der inneren Sicherheit wirksam zu begegnen“. Zwar stellten sie fest, „das Schleifen und Relativieren von Grund- und Freiheitsrechten“ sei ebenfalls falsch. Von Notz und Mihalic fordern eine klare Definition der Aufgabenbereiche und eine klare Abgrenzung von polizeilichem Handeln. Auch fordern sie, den Einsatz von V-Leuten stark zu begrenzen und „wirksam“ zu kontrollieren. Wörtlich heißt es: „Die Causa Amri hat gezeigt, dass auch das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum nicht hält, was es verspricht, und Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben wird.“

Konsequenten Neuanfang gefordert

Im GTAZ in Berlin-Treptow sind 40 Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern versammelt. Deshalb brauche es „einen konsequenten Neuanfang“. Beide Politiker wollen einen einzigen „Inlandsgeheimdienst zur Gefahr- und Spionageabwehr mit Außenstellen in vier bis sechs regionalen Abschnitten“. Es dürfe nicht beim Status Quo bleiben.

Innenminister von CDU und CSU widersprachen mittlerweile. Das jedoch hat weniger mit Pateipolitik zu tun als mit Kompetenzstreitigkeiten. Die Länder wollen diese Zuständigkeit einfach nicht abgeben.