Nürnberg -Der an einem Tumor erkrankte Frankfurter Fußball-Profi Marco Russ ist bereits operiert worden. Das bestätigte sein Trainer Niko Kovac am Montagabend nach dem 1:0-Sieg im Relegationsduell beim 1. FC Nürnberg mit. „Er hat mit eine SMS geschrieben, dass er wohlauf ist“, berichtete Kovac von seinem Mannschaftskapitän. Der Verein teilte wenig später in einer Stellungnahme mit, dass die Operation komplikationslos verlaufen sei.



Der gelb-gesperrte Russ war nicht mit nach Nürnberg gereist. Zunächst hatte es geheißen, der 30 Jahre alte Verteidiger werde am Dienstag operiert. Kurz vor dem dem Relegations-Hinspiel am vergangenen Donnerstag war die Erkrankung bei dem Abwehrspieler bekannt geworden. Er hatte dennoch die erste Partie mitgemacht und beim 1:1 ein Eigentor erzielt. Durch den Erfolg in Nürnberg sicherte sich Eintracht Frankfurt den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. (dpa)

