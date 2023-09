Köln -Monatelang warten wir auf den Sommer: Wir erinnern uns an die wohltuende Hitze, an die Besuche am See und freuen uns darüber, dass wir endlich wieder unsere T-Shirts und Kleider aus ihrem Winterversteck holen können. Was wir bei all den Erinnerungen an die Sommer-Glücksgefühle schnell vergessen, sind die kleinen Tücken des heißen Wetters und der prallen Sonne: Stinkende Füße in Ballerinas, schweißnasse Nackenhärchen und natürlich Deo-Flecken.