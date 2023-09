Gelsenkirchen -Es ist eine Tat, die einfach nur fassungslos und wütend macht. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gelsenkirchen einen Kinderwagen gestohlen. Den Buggy eines zweijährigen, schwerbehinderten Mädchens.

Nadine Brockers, die Mutter des Kindes, wendete sich in ihrer Not an die Facebook-Gemeinde. Der Reha-Buggy ist eine Spezialanfertigung, die über 1000 Euro wert ist. Doch für die kleine Fiola-Medina ist ihr Wagen unbezahlbar.

Brockers: „Sie braucht den Wagen sehr dringend, ohne den kann sie nicht aufrecht sitzen.“ Das kleine Mädchen sei deshalb täglich auf ihren Wagen angewiesen, sagte Brockers gegenüber „Der Westen“.

Große Anteilnahme im Netz

Die Gelsenkirchenerin hat den Verlust bereits bei Versicherung und Polizei gemeldet. Ihr verzweifelter Facebook-Aufruf wurde in kürzester Zeit über 9000 Mal geteilt.

Die Anteilnahme ist groß. „Ich bedanke euch für eure Mithilfe, bedanke mich sogar für Spenden, die ihr machen wollt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll“, schreibt Brockers bei Facebook. Ihre Hoffnung ist, dass die Haftpflichtversicherung greift – oder der Buggy vielleicht doch noch gefunden wird.

Wer etwas Auffälliges in der Konradstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesehen hat oder den gestohlenen Buggy auf der Straße erkennt, soll sich bitte bei der Gelsenkirchener Polizei melden. (jto, exfo)