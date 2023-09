Berlin -Der CDU-Innenexperte und Bundestagsabgeordnete Armin Schuster hat gefordert, die rund ein Dutzend türkischen Konsulate in Deutschland auf Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT zu untersuchen, die unter Umständen nicht offiziell gemeldet sind. Anlass sind jüngste Berichte, wonach der Dachverband der türkischen Moscheegemeinden (Ditib) auf Geheiß der Konsulate Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausspäht und bei den Konsulaten denunziert.



„Die Frage ist, ob in den Konsulaten illegale Residenten des MIT sitzen, die da nicht sitzen sollten“, sagte Schuster der Berliner Zeitung. „Die sollte man unter Wind nehmen.“ Unter Wind nehmen ist ein Fachausdruck für observieren. Dafür, MIT-Mitarbeiter zu beobachten, gebe es ohnehin mehr als einen Grund, fügte der CDU-Politiker hinzu. Dies gelte aber nicht für die Beobachtung der Ditib insgesamt. „Wir sollten nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“, betonte er. „Wir sollten das Verhältnis eher politisch auf den Prüfstand stellen. Denn die Ditib hat das Vertrauen, das wir in sie gesetzt haben, nicht gerechtfertigt.“



Generell kein Beobachtungsobjekt

Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums erklärte am Montag, die Ditib, die von der türkischen Religionsbehörde gesteuert und bezahlt wird, sei generell kein Beobachtungsobjekt. Allerdings überprüfe etwa der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz, ob Erkenntnisse zur Ausspähung von Erdogan-Kritikern vorlägen. Und er tue dies im Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Klar ist, dass der Druck auf die Ditib weiter zunimmt, nachdem die Anweisung zur Ausspähung bekannt geworden war. So erhebt mittlerweile auch die Vorsitzende der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht, die Forderung, die türkischen Moscheegemeinden aus dem Griff Ankaras zu lösen. Denn in vielen Bundesländern werde der islamische Religionsunterricht von der Ditib gestaltet, sagte sie der Welt am Sonntag. Und über die zentrale Steuerung durch die türkische Religionsbehörde werde „eine Radikalisierung in Richtung eines politischen Islam durch die Erdogan-Netzwerke gefördert. Der deutsche Staat lässt zu, dass der türkische Despot über seine Religionsbehörde die hiesigen Imame und den Inhalt ihrer Predigten bestimmt. „So fördern wir Parallelwelten, die nichts mit unserer Demokratie, nichts mit einer aufgeklärten Gesellschaft zu tun haben.“ Ähnliche Äußerungen kamen zuletzt nicht allein von Unions-Politikern, sondern auch von den Grünen.



Verletzung von Paragraf 99

Eine reguläre Beobachtung der Ditib stünde nur zur Debatte, wenn man sie selbst für religiös extremistisch hielte. Das ist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich ist die Beobachtung von Organisationen allein dann üblich und rechtlich zulässig, wenn der Eindruck herrscht, sie würden insgesamt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten. Im vorliegenden Fall geht es um die etwaige Verletzung von Paragraf 99 des Strafgesetzbuches, der Spionage für eine fremde Macht unter Strafe stellt. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz gilt überdies auch deshalb als heikel, weil sie von Erdogan als Affront gewertet würde. Auf ihn wiederum fühlt sich die Bundesregierung nicht zuletzt wegen des Flüchtlingsabkommens angewiesen.

Eine Sprecherin von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte dieser Zeitung mit Blick auf mögliche Ausspähaktivitäten von Regime-Kritikern seitens der Ditib: „Uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Aber die Sicherheitsbehörden sind sensibilisiert und gehen jedem Hinweis nach.“ Ditib werden rund 900 Moscheegemeinden zugerechnet.

Das könnte Sie auch interessieren: