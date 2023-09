Berlin -Sie trinken mehr Tee und koffeinhaltige Limonade als die Älteren, dafür aber weniger Kaffee. Sie hören häufiger Musik, auch wenn sie zu Fuß unterwegs sind, nutzen mehr Fernbusse als die Generationen vor ihnen (und auch das: gerne mit Musik im Ohr). Leben sie in den USA, reisen sie weniger, sind häufiger Vegetarier und werden bis zur Mitte ihres Lebens weniger Sexualpartner gehabt haben als die Älteren.

All das haben Umfrage- und Forschungsinstitute herausgefunden über die Generation der Millenials, die in den zehn bis 15 Jahren vor der Jahrtausendwende Geborenen. Sie kann sich zumindest als eine der wenn nicht am besten, so dann doch bis in die kleinsten Verästelungen ausgeforschtesten jungen Erwachsenen fühlen.

„Generation Nett“ („Generation Nice“), so hat die New York Times die Gruppe benannt und festgestellt, sie sei mehr auf Ordnung Sicherheit und Stabilität bedacht. Computer, Handys und ständige Erreichbarkeit gehört für sie zur Normalität. Es gibt Forschern zufolge kein Bestreben mehr nach Revolution, nach Aufbegehren gegen die Eltern-Generation. Das hat auch die Sinus-Jugend-Studie 2016 herausgefunden: „Der Wertekanon der Jugend ist nahezu derselbe wie bei den Erwachsenen.“ Mainstream sei kein Schimpfwort mehr. Jugendliche wollten heute mehr so sein wie alle. Wohlfühlmodus also, die 68er sind weit weg und trotzdem geht noch mehr: Die Jungen heute sind toleranter, liberaler, weniger religiös gebunden. Politisch bleiben sie wie seit längerem: eher links.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

AfD schnitt bei den Jüngsten in Sachsen-Anhalt am besten ab

Und doch verändert sich etwas: Die junge Generation ist – zumindest in Deutschland - wieder politischer geworden. Eine Trendwende beim politischen Interesse hat die Shell-Jugendstudie festgestellt, die Ende 2015 veröffentlicht wurde. 41 Prozent der 15- bis 24-Jährigen bezeichneten sich als politisch interessiert, weniger als in den 80er Jahren in Westdeutschland, als dort gegen Atomkraft demonstriert wurde und die Friedensbewegung ihren Höhepunkt erlebte, aber eben mehr als Anfang der 90-er Jahre, als das politische Interesse der Jungen mit 30 Prozent einen Tiefpunkt erreichte.

Bei den letzten Wahlen in Deutschland, den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinlandpfalz im März, lässt sich die Mainstream-Orientierung wiederfinden. Das Erstwähler-Ergebnis entsprach dem Gesamtergebnis der Wahlen zum Teil sehr genau. Der gravierendste Unterschied fand sich in Sachsen-Anhalt: Dort schnitt die AfD bei den Jüngsten am besten ab.