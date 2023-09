Berlin -Unsere Kinder werden es mal besser haben als wir – dieser Satz galt in den vergangenen Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit. Dank Wirtschaftswachstum, technologischem Fortschritt und steigender Produktivität war stets klar: Die nächste Generation lebt besser als die vorangegangene. Doch dieser Trend bricht. In vielen Industrieländern droht ein Rückschritt. „Die jüngere Generation könnte schlechter dastehen als ihre Eltern“, so die Unternehmensberatung McKinsey – und warnt vor den politischen Folgen.