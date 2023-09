Houston -Musste sie einen Anschlussflug erreichen? Ganz dringend mal auf Toilette? Oder wollte sie sich endlich ins WLAN einloggen? Keiner weiß so wirklich, was eine Passagierin am Flughafen Houston dazu bewegt hat, kurz nach der Landung den Notausstieg des United-Airlines-Fliegers zu öffnen und über das Rollfeld zum Terminal zu rennen.

Der Flug aus New Orleans war vor wenigen Minuten gelandet und rollte gerade aufs nächste Gate zu, als die Passagierin offenbar beschloss, dass es ihr nicht schnell genug ging. „Ich bemerkte, wie die Tür aufging und eine Frau ausstieg“, erzählt ein Augenzeuge. Die anderen Passagiere seien schockiert gewesen. „Das waren mindestens vier Meter, die sie runtergesprungen ist“, erzählt er dem US-Sender CBS.

Wieso die Frau aus dem Flugzeug sprang, ist nicht bekannt. Sie kooperiere jedoch mit den Behörden. Laut CNN erlitt sie beim Sprung leichte Verletzungen.

(mde)