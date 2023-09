Lethbridge -Ein junges Ehepaar aus der kanadischen Kleinstadt Lethbridge nahe Calgary hat seine vier Kinder nie impfen lassen. Eines der Kinder, der erst 19 Monate alte Ezekiel, bezahlte die Anti-Impf-Haltung der Eltern mit dem Leben. So jedenfalls sieht es ein Gericht in der Kleinstadt in der kanadischen Provinz Alberta. Es sprach das junge Ehepaar jetzt schuldig am Tod ihres Sohnes an bakterieller Hirnhautentzündung vor mehr als vier Jahren. Das berichtet newsvice.com. Unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Canadian Press heißt es weiter, das Ehepaar, bekannte Impfgegner, hätten versucht, ihren Sohn mit Fruchtsäften, Knoblauch und Rettich zu therapieren.

Auch als eine Arzthelferin, eine Freundin der Familie, den Eltern nach dem Ausbruch der Erkrankung sagte, ihr Sohn habe wahrscheinlich Meningitis, war das für die Eltern kein Anlass, das Kind von einem Arzt untersuchen zu lassen oder in ein Krankenhaus zu bringen. Das geschah den Berichten zufolge erst, als der kleine Junge aufhörte zu atmen. Fünf Tage nach der Einlieferung in eine Klinik verstarb Ezekiel im März 2012.

Die Eltern zeigten sich schockiert über den Schuldspruch und betonten, sie seien von einer leichteren Erkrankung ihres Kindes ausgegangen. Aus ihrer Sicht will das Gericht ein Exempel an Impfgegnern statuieren. Dem Ehepaar drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Die Verkündung des Strafmaßes wird für Juni erwartet. (ps)