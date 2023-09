Berlin -Viele Deutsche werden in den kommenden Wochen neue Reisepläne für das Frühjahr und den Sommer erhalten - und zwar von dem Veranstalter, bei dem sie gebucht haben.



Denn der Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Germania wirkt sich nicht nur unmittelbar auf Reisende aus, die jetzt im Februar nicht wie geplant an ihr Urlaubsziel oder nach Hause kommen, sondern auch auf viele Buchungen für die Hauptreisezeit.



Bei pauschal über Veranstalter organisierten Reisen können sich dabei die Abflugorte und Abflugzeiten ändern.

Je nach Buchungsart unterschiedliche Rechte

Betroffene Fluggäste haben hierbei unterschiedliche Rechte. Dabei ist entscheidend, ob ihr Flugticket zu einem Veranstalterpaket gehört oder ob sie es individuell gebucht haben. Veranstaltergäste hätten „die besseren Karten", weil der Anbieter für sie eine Ersatzbeförderung organisieren muss, erläutert die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Wer dagegen direkt bei der Fluggesellschaft gebucht hat, müsse sich „nun wohl auf den Totalverlust des Ticketpreises einstellen".

Mehrere Veranstalter wiesen darauf hin, sie würden betroffene Gäste „sofort aktiv informieren", sobald Informationen über neue Flugzeiten und Abflugorte vorliegen. „Mit Hochdruck" werde daran gearbeitet, Ersatzbeförderungen bereitzustellen, hieß es unisono zum Beispiel bei DER, Alltours und Schauinsland. Das Unternehmen greife „auf das gesamte verfügbare Flugangebot des Marktes zurück", teilte FTI mit.

Tui, DER, Alltours, Schauinsland und FTI buchen um

Zu den Anbietern, die Gäste nach und nach umbuchen, gehörten nach eigenen Angaben die Tui, die Marken der DER Touristik (darunter ITS und Jahn Reisen), die von Thomas Cook (darunter Neckermann und Bucher Reisen) sowie Schauinsland Reisen, Alltours und FTI. Eventuell anfallende Kosten - zum Beispiel für eine Zusatzübernachtung an einem Urlaubsort - würden übernommen, teilten mehrere Veranstalter mit. Umgebucht würden betroffene Gäste zum Beispiel auf Flugverbindungen mit der Condor, Eurowings und Tuifly, hieß es bei DER Touristik.

Weniger weit reichen die Rechte von Direktbuchern, die ihre Tickets nicht als Teile eines Reisepakets erworben haben, erklärte Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg dem dpa-Themendienst: „Denen geht es wesentlich schlechter, weil es leider keine Insolvenzsicherungspflicht für Airlines gibt." Solche Reisende müssten sich selbst um Ersatzflüge kümmern und ein zweites Mal für Tickets bezahlen. Zwar könnten sie später versuchen, aus der Insolvenzmasse diese Auslagen sowie Entschädigungsansprüche nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung erstattet zu bekommen. „Eine Rückzahlung ist aber relativ unwahrscheinlich", schätzt Fischer-Volk die Lage ein. „Das wissen wir aus vergangenen Pleiten wie bei Air Berlin."

Manche Fluggäste kommen gar nicht an ihr Ziel

Wer als Direktbucher kurz vor einer mit Germania geplanten Reise steht und nun überlegt, diese abzusagen, sollte dabei eines bedenken: Weitere gebuchte Leistungen wie Hotelübernachtungen und ein Mietwagen am Ziel stehen ja zur Verfügung und müssten in jedem Fall bezahlt werden - selbst wenn die Anreise an den Urlaubsort unterbleibt.

Zumindest in den kommenden Wochen gar nicht an ihr gewünschtes Ziel kommen werden allerdings einige Gäste von Thomas-Cook-Marken, die Reisepakete mit Germania-Flügen nach Paphos auf Zypern oder nach Scharm el Scheich in Ägypten gebucht haben: Thomas Cook werde alle Reisen zu diesem zwei Zielen bis einschließlich 28. Februar „mangels alternativer Flugverbindungen" kündigen, teilte das Unternehmen mit. Thomas Cook bietet neben dem Storno auch kostenfreies Umbuchen an. (dpa/tmn)