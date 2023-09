Berlin - Gut ein Jahr nach der Germanwings-Katastrophe in Frankreich mit 150 Toten fordern 87 Familien und Angehörige der Opfer vom Airline Training Center Arizona (ATCA) mehr als 75 000 US-Dollar Schadenersatz für jeden einzelnen Hinterbliebenen. Dies geht aus der Klageschrift der US-Anwälte der New Yorker Kanzlei Kreindler & Kreindler hervor, die dem Nachrichtenmagazin Focus vorliegt.

Die Kläger werfen der ATCA vor, im Fall des Germanwings-Co-Piloten Andreas Lubitz, der im März 2015 eine Airbus-Maschine mit 150 Insassen gegen einen Berg in den französischen Alpen steuerte, jegliche Sorgfaltspflichten versäumt zu haben. „Das ATCA handelte fahrlässig, rücksichtslos und nachlässig, als es Lubitz zur Flugschule zugelassen hat“, so die Kläger. Die strengen Untersuchungsstandards seien nicht angewendet worden. So sei seine Krankheitsgeschichte mit „Depressionen, Suizidgedanken, Klinikaufenthalten“ vor dessen Aufnahme in die Flugschule nicht hinreichend geprüft worden. Das Air-Trainingszentrum „war der Türöffner zu Lubitz‘ Karriere als Lufthansa-Berufspilot“ , folgern die Juristen von Kreindler & Kreindler.

Hatte Lubitz schon 2008 Probleme?

Ihr Hauptvorwurf bezieht sich auf die Tatsache, dass Lubitz schon während seinem theoretischen Grundlehrgang 2008 bei der Lufthansa unter psychotischen und depressiven „Episoden“ gelitten haben soll. Zehn Monate lang ließ er sich demnach beurlauben, kam in eine Klinik, nahm wegen seiner Angstzustände Anti-Depressiva ein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Gegenseite weist die Vorwürfe nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zurück und hält die Klage in den Staaten für unzulässig, da die Hinterbliebenen keine US-Amerikaner seien. Zudem habe die Lufthansa die Flugschüler ausgesucht, nicht die ACTA. Überdies sei Lubitz während seiner Zeit in Arizona nicht mental auffällig gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: