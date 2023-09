Germersheim -Am frühen Freitagmorgen ist die Polizei in Germersheim zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Laut offiziellen Angaben hatte ein besorgter Autofahrer eine am Boden festgefrorene Ente gemeldet und tatsächlich wurde der Erpel neben der Straße im Gras sitzend gefunden.

Wie sich schnell herausstellte, war das Tier, welches von den Polizisten „Donald“ getauft wurde, allerdings nicht wirklich festgefroren, sondern hatte sich offenbar verflogen und war dabei gegen ein Hindernis geprallt. Auf den Schreck legte Donald eine Verschnaufpause im Gras ein.

Da der Erpel keine Anstalten machte zu flüchten, wurde eine Mitarbeiterin der Tierauffangsstation Lustadt hinzugezogen. Gemeinsam versuchten die Beamten, das Tier einzufangen, welches sich jedoch zunächst vehement wehrte. Donald wird nun einige Zeit unter Aufsicht im Warmen verbringen, bevor er wieder in die Freiheit entlassen wird. (red)