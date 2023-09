Erst 19 Minuten hat Mario Gomez bei der EM 2016 auf seinem Konto. Geht es nach ihm, kommen heute 90 weitere Minuten drauf. Der Torschützenkönig der türkischen Liga, der die WM noch vorm heimischen Fernseher als Fan ansehen musste, brennt auf einen Einsatz im Gruppenendspiel gegen Nordirland.

„Mein Hunger ist extrem“, sagt der Stürmer. „Ich habe eine Power, die ich so jahrelang nicht mehr gefühl hatte.“ Gomez strotzt nur so vor Selbstvertrauen - auch dank seiner 26 Tore in der Süper Lig. „Lockerheit kommt immer dann, wenn du erfolgreich bist. Diese Saison konnte ich frei aufspielen.“

Schon im September hat der Stürmer seine stark ansteigende Form bemerkt. Bei seinem Wechsel an den Bosporus hatte er sich sein Comeback im DFB-Team als Ziel gesetzt, verrät Gomez: „Ich habe mir gesagt: Ich möchte diese Saison mit dem maximalen Erfolg abschließen und der heißt Europameister!“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Spiel gegen Nordirland soll der Gruppensieg, der den Weg der Nationalelf ins Finale ebnen soll, perfekt gemacht werden. Spätestens im Viertelfinale könnte dann mit Italien ein richtig harter Brocken auf die DFB-Auswahl warten. „Italien hatte wieder mal keiner auf der Rechnung und am Ende werden sie wie immer ewig dabei sein“, glaubt Gomez. (jr)