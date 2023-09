London -Die britische Rockband Radiohead ist aus dem Internet verschwunden. Die offizielle Website der Gruppe war am Montag komplett weiß, und auch von den Facebook- und Twitter-Auftritten der Gruppe wurde sämtlicher Inhalt gelöscht. Die Tweets von Frontmann Thom Yorke waren ebenfalls verschwunden.

Schon in der Vergangenheit war die Band mit ungewöhnlichen Albumveröffentlichungen aufgefallen.

Es gibt Spekulationen über den Namen des Albums.

Sogleich brodelte die Gerüchteküche, ob die für ihre unkonventionellen Methoden bekannte Band auf diese Weise wohl ihr neues Album ankündigen und veröffentlichen will. Radiohead-Fans hatten in den vergangenen Tagen in ihrer Post einen geheimnisvollen Zettel mit einem der Band zugeordneten Logo und dem Satz „Sing The Song Of Sixpence That Goes Burn The Witch We Know Where You Live“ gefunden.

Nun wurde spekuliert, ob das neue Album wohl „Burn The Witch“ heißen könnte. Es wäre nach „The King of Limbs“ aus dem Jahr 2011 das neunte Studioalbum der Band. Bislang bestätigte Radiohead aber nur, dass sie im Studio war. Radiohead hat seit Anfang der 90er Jahre mehr als 30 Millionen Platten verkauft. Im Laufe der Jahre experimentierte die Alternative-Rock-Band zunehmend mit elektronischer Musik. Die Band tourt ab dem 20. Mai durch sechs Städte weltweit und tritt später im Jahr bei insgesamt acht Festivals auf. (afp)