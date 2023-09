Wenn ich für meine dreieinhalbjährige Tochter Klamotten kaufen muss, dann bringt mich das zur Verzweiflung. Dabei ist mein Wunsch bescheiden: Ich will einfach nur funktionstüchtige Kleidung in normalen Farben finden. Ein geradezu lächerliches, unmögliches Unterfangen, wie sich regelmäßig herausstellt. Denn in der Mädchenabteilung handelsüblicher Klamottengeschäfte überrollt mich ungefragt eine wahre Rosa-Glitzer-Tüll-Attacke. Ein Schritt hinein und ich bin im Prinzessinnen-Horrorland. Dann höre ich sie lachen, die Elsas und Lillifees, weil sie längst wissen, wie aussichtslos mein Vorhaben ist.