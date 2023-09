Berlin -Die Novellierung des deutschen Verpackungsgesetzes sorgt derzeit für Zündstoff. Könnte es auch bald ein Pfand für Milchtüten und Weinflaschen geben? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Warum soll es ein neues Verpackungsgesetz geben?

Ende Dezember hat das Bundeskabinett den Entwurf des Verpackungsgesetzes beschlossen. Damit sollen Verpackungsabfälle effektiver vermieden und besser recycelt werden. Laut Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) müssen mit dem neuen Gesetz Hersteller bei der Verpackung mehr an ökologische Aspekte denken. Zudem müssten die Ein- und Mehrwegsysteme laut Entwurf höhere Recycling-Quoten erfüllen. Bei Kunststoff soll sich nach Angaben des Umweltministeriums die Quote von heute 36 Prozent auf 63 Prozent im Jahr 2022 erhöhen. Bei Metallen (heute 60 Prozent), Papier (70 Prozent) sowie Glas (75 Prozent) sollen die Quoten bis 2022 auf 90 Prozent steigen.

Was sagt der Bundesrat dazu?

Das Gesetzgebungsverfahren sieht vor, dass zunächst der Bundesrat Stellung zu einem Gesetzentwurf nimmt. Die Ländervertreter haben am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass sie bedauern, „dass es nach jahrelangen Diskussionen noch immer nicht gelungen ist, ein effizientes, ökologisches, verbraucherfreundliches und bürgernahes Wertstoffgesetz auf den Weg zu bringen“. Der konkrete Kritikpunkt lautet indes: Das derzeitige Pfandsystem für Einwegverpackungen sei unbefriedigend. Deshalb soll sich eine Pfandpflicht in Zukunft an der Art der Verpackung orientieren. Das heißt: Bisherige Ausnahmen wegen ihres Inhalts, wie etwa Milch oder Saft, sollen überdacht werden.

Wie wird das Pfandsystem bisher geregelt?

Derzeit gibt es ein Pfandsystem für Ein- und Mehrwegverpackungen. 25 Cent müssen Verbraucher laut Verpackungsverordnung auf ökologisch unvorteilhafte Einwegverpackungen zahlen, die zwischen 0,1 und drei Liter fassen. Diese Vorgabe schließt Getränke wie Bier und Biermischgetränke ein, ebenso wie Wasser, Erfrischungsgetränke wie Cola und Limo oder auch Alkopops.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

25 Cent müssen Verbraucher aktuell laut Verpackungsverordnung auf ökologisch unvorteilhafte Einwegverpackungen zahlen. dpa

Auf Verpackungen, die die Verordnung als ökologisch in Ordnung einstuft, muss kein Pfand gezahlt werden. Das sind etwa Kartonverpackungen, wie sie oft für Säfte verwendet werden, oder Folienbeutel, wie Verbraucher sie von der Capri-Sonne kennen.

Ausdrücklich ausgenommen von der Pfandpflicht sind bisher Fruchtsäfte, Milch sowie Wein, Sekt und Spirituosen. Das heißt: Im Moment müssen Kunden zum Beispiel für einige Plastikflaschen Pfand bezahlen, für andere nicht.

Das Pfand für umweltfreundlichere Mehrwegflaschen wie der Verbraucher sie von Bier oder Wasser kennt, liegt in der Regel zwischen acht und 15 Cent.

Was hat die Stellungnahme des Bundesrates für Folgen und wie geht es jetzt weiter?

Der Bundesrat ist der Meinung, dass sich das Pfandsystem nach der Art der Verpackung richten soll. Diese Stellungnahme wird nun der Bundesregierung vorgelegt, die sich wiederum dazu äußern kann. Das Bundesumweltministerium spricht sich allerdings gegen eine Pfandpflicht für Einwegverpackungen bei Milch, Saft, Wein und Spirituosen aus. „Milch wird heute schon in Kartons verkauft, die in Ökobilanzen sehr gut abschneiden“, sagte ein Ministeriumssprecher.

„Auch bei Spirituosen gibt es ein funktionierendes Recyclingsystem. Hier braucht man keine Pfandpflicht.“ Saft-Einwegflaschen aus PET würden zudem im Pfandsystem das Recycling der Kunststoffflaschen stören. „Das ist technisch problematisch und bringt auch keine Umweltvorteile“, so der Sprecher. Der Vorschlag des Bundesrates sei deshalb kaum praktikabel und das umweltfreundliche Mehrwegsystem würde dadurch auch nicht gestärkt.

Das könnte Sie auch interessieren: