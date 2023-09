Berlin -André Schulz, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), will eines erstmal vorausschicken. „Egal, was wir tun: Hundertprozentigen Schutz gegen Terroranschläge kriegen wir nicht hin“, sagte er der Frankfurter Rundschau. Gleichwohl sei das von der großen Koalition geplante neue Anti-Terror-Paket sinnvoll. Der Gesetzentwurf ist jedenfalls fertig. Er soll bald das Kabinett passieren und dann vom Bundestag beschlossen werden.

Es ist nicht das erste Anti-Terror-Paket. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatte der Bund in Berlin-Treptow unter anderem ein Gemeinsames Terror-Abwehr-Zentrum sowie eine Anti-Terror-Datei eingerichtet. Bundesinnenminister war damals Otto Schily (SPD). Nach der ersten Terrorwelle von Paris im Januar 2015 sorgte der heutige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) dafür, dass Terrorverdächtigen der Personalausweis entzogen werden und ihnen ein Ersatzdokument ausgestellt werden kann, mit dem sie Deutschland nicht verlassen dürfen. Schon wer den Versuch unternimmt, zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ins Ausland zu reisen, macht sich strafbar. Gleiches gilt für das Sammeln von Geld zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten.

Neue Schritte sind geplant

Menschen sollen Prepaid-Karten für Handys nur kaufen können, wenn sie einen Ausweis vorlegen. Ziel ist, unkontrollierte Kommunikation zu verhindern. Bislang bedienen sich Terror-Verdächtige gern solcher Karten und wechseln diese häufiger. Dem soll ein Riegel vorgeschoben und damit die Vorbereitung von Attentaten zumindest erschwert werden. Der BDK-Chef betont: „Täter werden immer eine Möglichkeit finden, anonym zu kommunizieren.“ Da es sich aber um ein Grundproblem handele, sei die Verschärfung sinnvoll.

Vorgesehen ist weiterhin, die Voraussetzung für einen verbesserten Informationstausch auf europäischer Ebene zu schaffen. So soll das Bundesamt für Verfassungsschutz gemeinsame Dateien mit ausländischen Partnerdiensten in der Europäischen Union sowie der Nato einrichten können –beschränkt auf bestimmte Personenkreise wie vor allem jene Europäer, die zum Kampf nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind. Es soll sich um zirka 5000 Menschen handeln. Schulz sagt, die Attentäter von Paris und Brüssel seien allesamt bekannt gewesen. „Man konnte die Anschläge trotzdem nicht verhindern.“ Deshalb sei ein besserer Informationsaustausch erforderlich.

Datenschutzrechtliche Bedenken

Die dritte wesentliche Maßnahme des neuen Anti-Terror-Pakets ist, dass die Bundespolizei ermächtigt wird, verdeckte Ermittler künftig auch zur Gefahrenabwehr und nicht bloß zur Strafverfolgung einzusetzen. Verdeckte Ermittler sind anders als V-Leute nicht selbst Extremisten, sondern Beamte, die in ein kriminelles Milieu eingeschleust werden. Ihr Einsatz mache freilich nur dann Sinn, wenn sie qualifiziert seien, unterstreicht der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. „Qualifiziertes Personal braucht man an allen Ecken und Enden.“

Datenschutzrechtlich unbedenklich ist das Gesetz übrigens nicht. In dem Gesetzentwurf heißt es: „Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat mitgeteilt, insbesondere die Errichtung gemeinsamer Dateien mit ausländischen Nachrichtendiensten sowie die Befugniserweiterungen zugunsten der Bundespolizei führten bei ihr zu einem Mehrbedarf an Personalmitteln, verbunden mit jährlichen Personalkosten in Höhe von rund 350 000 Euro.“ Der Bedarf soll im Etat des Ministeriums an anderer Stelle eingespart werden.