Dresden -Pegida-Chef Lutz Bachmann ist nicht mehr online - zumindest eines seiner einflussreichsten Facebook-Profile. Die Seite mit mehreren zehntausend "Gefällt mir"-Angaben nahm das soziale Netzwerk jetzt aus dem Internet. Sie entspreche nicht den Nutzungsbedingungen von Facebook. Wie SZ-Online berichtet, erklärten dies Verantwortliche des Netzwerks gegenüber Lutz Bachmann. „Die Bedingungen und Standards sollen sicherstellen, dass Facebook auch weiterhin eine sichere und respektvolle Umgebung bleibt“, hieße es weiter.

Pegida selbst verwies via Facebook auf eine andere Fan-Seite Bachmanns. Dort scheint er allerdings bislang noch weniger aktiv zu sein.

In der Vergangenheit war Facebook immer wieder in Kritik geraten, weil die Administratoren ausländerfeindliche Kommentare nicht gelöscht hatten. Dem versucht das Netzwerk jetzt entgegenzuwirken: In Deutschland hat das amerikanische Unternehmen Mitarbeiter eingestellt, die problematische Kommentare und Postings entfernen sollen. Bisher hat Facebook damit aber nur mäßigen Erfolg.