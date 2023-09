Jüterbog -Zwei Anschläge gegen Flüchtlinge haben die brandenburgische Kleinstadt Jüterbog erschüttert. Zumindest für einen Anschlag wurde jetzt ein Tatverdächtiger gestellt. Er legt ein umfassendes Geständnis ab - und kommt wieder auf freien Fuß.



Nach dem Brandanschlag auf eine Unterkunft für junge Flüchtlinge in Jüterbog (Teltow-Fläming) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handele es sich um einen 20-Jährigen aus Jüterbog, berichtete der Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Mittwoch. Der Mann habe gestanden, in der Nacht zum 1. Oktober Brandsätze gegen das Heim für minderjährige Flüchtlinge geworfen zu haben, sagte Nolte.

Der 20-Jährige kam dennoch wieder auf freien Fuß. Das Amtsgericht Luckenwalde habe den beantragten Haftbefehl abgelehnt, weil keine Fluchtgefahr bestehe, sagte Nolte. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, Rechtsmittel dagegen einzulegen.



Der Mann habe erklärt, es habe keine Mittäter gegeben, berichtete der Staatsanwalt. Als Motiv gab der 20-Jährige eine fremdenfeindliche Gesinnung an. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung hatten die Ermittler am Dienstag umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.



Nach Angaben der Ermittler gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann an weiteren Anschlägen, wie etwa an dem Sprengstoffanschlag auf einen Jüterboger Flüchtlingstreff im November 2015, beteiligt war. Die Ermittlungen zu diesem Anschlag laufen laut Staatsanwaltschaft weiter. Bislang konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden.



Wie die Polizei berichte, kamen die Ermittler dem 20-Jährigen durch einen Zeugen auf die Spur. Dieser habe gesehen, wie der Tatverdächtigen kurz vor dem Brand mit einem Benzinkanister in Richtung Tatort ging.



Die Brandsätze waren gegen ein Fenster des Heims geworfen worden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. dpa