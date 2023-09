Auch im Arbeitszimmer zu Hause verbringt mancher viele Stunden am Schreibtisch. Deshalb sollte man hier – wie auch am Arbeitsplatz im Büro – auf passende Möbel achten. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) in Fürth (Bayern) rät zu einer hellen und matten Platte des Schreibtisches. Denn die Augen strengen Glanz und Spiegelungen an. Auch starke Kontraste sind problematisch, etwa bei einem bunten Schreibtisch zum weißen Papier.



Die Arbeitsplatte ist am besten 160 Zentimeter lang und 80 Zentimeter breit. Unter dem Schreibtisch sollten die Beine möglichst 58 Zentimeter Platz rundherum haben, ohne an Tischbeine, einen Computer oder Rollcontainer zu stoßen.

Auf dem Schreibtisch steht der Bildschirm des Computers möglichst 50 bis 70 Zentimeter weit von den Augen entfernt und ist leicht erhöht.Verspannungen im Nacken- und Kopfbereich beugt die Anordnung von Tastatur und Schreibtischstuhl vor. Sie sollten sich möglichst in einer Linie zum Bildschirm befinden.



Bürostuhl

Die Sitzhöhe des Bürostuhls sollte möglichst zwischen 42 bis 53 Zentimetern variieren. Die optimale individuelle Sitzhöhe hat man erreicht, wenn die Knie 90 Grad oder etwas mehr abgewinkelt sind und dabei die Füße gerade auf dem Boden stehen. Der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel beträgt am besten mehr als 90 Grad.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beleuchtung

Beim Beleuchten des Schreibtischs ist es wichtig, ob an diesem ein Rechts- oder Linkshänder sitzt. Denn beim Schreiben mit einem Stift muss das Licht so einfallen, dass kein Schatten durch den Arm entsteht.



Das heißt: Für Rechtshänder kommt das Licht am besten von links, für Linkshänder von rechts, erklärt das Branchenportal Licht.de. Wichtig ist an Arbeitsplätzen eine hohe Beleuchtungsstärke. Diese sollte bei 300 und 500 Lux liegen, bei anspruchsvolleren Sehaufgaben raten die Experten sogar zu 750 Lux.

(dpa)