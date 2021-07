Berlin - Die Zahl hört sich erst einmal bedrohlich an. In Deutschland sind 1028 Menschen gestorben, nachdem sie gegen Corona geimpft wurden. Da steht in einem „Sicherheitsbericht“ des Paul-Ehrlich-Instituts, der sich mit dem ersten halben Jahr der Impfungen in Deutschland befasst.

Doch was bedeutet diese Zahl eigentlich? Woran sind die Menschen gestorben? Und was hatte ihre Impfung damit zu tun?